Galàxies adolescents: desvetllant la química de l'adolescència còsmica

Un estudi recent realitzat per astrofísics de la Northwestern University, utilitzant dades del telescopi espacial James Webb (JWST) de la NASA, il·lumina la composició química de les "galàxies adolescents". S'ha revelat que aquestes galàxies, que es van formar aproximadament entre dos i tres mil milions d'anys després del Big Bang, són inusualment calentes i contenen elements inesperats com el níquel, notòriament difícils d'observar.

Les conclusions d'aquest estudi, que es publicaran a The Astrophysical Journal Letters, formen part de l'enquesta en curs sobre l'evolució química restringida mitjançant línies ionitzades a l'aurora interestel·lar (CECILIA). Dirigits per Allison Strom de la Northwestern University, els investigadors pretenen entendre com han evolucionat les galàxies al llarg de la història còsmica.

Strom compara les galàxies adolescents amb els adolescents humans, afirmant que ambdues passen per cops de creixement i canvien durant els seus anys de formació. Mitjançant l'estudi de l'ADN químic d'aquestes galàxies durant la seva fase adolescent, els investigadors obtenen informació sobre com van créixer i com continuaran evolucionant. L'Enquesta CECILIA se centra a observar els espectres de galàxies llunyanes, examinant la quantitat de llum a diferents longituds d'ona. Aquesta informació revela els elements clau presents a les galàxies, ajudant els astrofísics a entendre les activitats galàctiques passades i futures.

L'estudi realitzat per Strom i els seus col·laboradors va implicar l'ús del JWST per observar 33 galàxies adolescents llunyanes de manera contínua durant 30 hores. Després van combinar espectres de 23 d'aquestes galàxies per crear una imatge composta, proporcionant una comprensió més profunda i detallada del que podria oferir qualsevol telescopi terrestre. L'espectre resultant va donar algunes sorpreses, inclosa la presència de níquel, un element difícil d'observar per la seva raresa.

A més, l'estudi va revelar que les galàxies adolescents tenen temperatures més altes en comparació amb les seves contraparts més madures. Això indica que les galàxies eren substancialment diferents i van experimentar condicions úniques durant la seva adolescència. Strom posa èmfasi en el vincle intrínsec entre la temperatura i la química de les galàxies, cosa que suggereix que les diferències observades són una manifestació de l'ADN químic diferent de les galàxies.

Aquesta investigació contribueix a la nostra comprensió de l'evolució estel·lar, proporcionant informació sobre com creixen i canvien les galàxies amb el temps. Mitjançant l'estudi de les galàxies adolescents, els científics esperen descobrir els processos que donen forma a les galàxies com la nostra pròpia Via Làctia i determinar per què algunes semblen "vermelles i mortes" mentre que altres continuen formant estrelles.

Preguntes freqüents

Què és l'Enquesta CECILIA?

El CECILIA Survey és un programa que utilitza el telescopi espacial James Webb de la NASA per estudiar la química de galàxies llunyanes. Mitjançant l'anàlisi dels espectres d'aquestes galàxies, els investigadors obtenen informació sobre la seva composició química i com han evolucionat al llarg del temps.

Quina és la importància d'estudiar les galàxies adolescents?

Les galàxies adolescents representen una fase crucial en l'evolució galàctica, on es produeix un creixement i un canvi significatius. Mitjançant l'estudi de l'ADN químic d'aquestes galàxies, els astrofísics poden entendre millor els processos que donen forma a les galàxies i com es diferencien les unes de les altres.

Per què és sorprenent la presència de níquel a les galàxies adolescents?

El níquel és un element rar que és difícil d'observar. La seva presència a les galàxies adolescents suggereix condicions o característiques úniques dins d'aquestes galàxies, donant llum sobre els comportaments i els processos de les estrelles dins de l'entorn galàctic.

Per què les galàxies adolescents són més calentes en comparació amb les galàxies més madures?

Les temperatures més altes observades a les galàxies adolescents proporcionen proves addicionals del seu ADN químic diferent. La temperatura i la química del gas a les galàxies estan intrínsecament lligades, mostrant les diferents condicions i entorns experimentats durant la seva adolescència.