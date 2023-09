Galàxies absorbents: nous descobriments mitjançant l'absorció de llum

By

Utilitzant el telescopi espacial Hubble, els astrònoms del Cosmic Dawn Center han fet un descobriment innovador d'una galàxia que només es pot observar a través de la llum que absorbeix en lloc d'emetre. Aquesta galàxia, situada fa gairebé 11 milions d'anys en el passat, forma part d'un grup primerenc que més tard podria assemblar-se al nostre propi Grup Local.

Normalment, les galàxies es detecten a través de la llum que emeten o reflecteixen. Tanmateix, si una galàxia es troba al llarg de la línia de visió d'una font de llum brillant més llunyana, absorbirà part de la llum d'aquesta font. Aquesta absorció es produeix a causa de les partícules de gas i pols presents entre les estrelles de la galàxia. Mitjançant l'anàlisi de l'espectre de la font de llum de fons, els astrònoms poden observar diferents "forats" d'absorció que revelen la presència d'una galàxia en primer pla.

La llum absorbida proporciona informació sobre les característiques físiques de la galàxia absorbent. En aquest cas, la font de fons brillant és probablement un quàsar, el nucli d'una galàxia amb un forat negre supermassiu. Malgrat els reptes d'observar una galàxia que emet la seva pròpia llum davant d'un quàsar brillant, els astrònoms han detectat amb èxit múltiples absorbents d'aquest tipus.

En el seu estudi més recent, l'equip es va centrar en un quàsar especialment vermell que va ser molt envermellit per un absorbent situat fa gairebé 11 milions d'anys. Aquest absorbent, que absorbeix significativament més llum que altres, suggereix que és una galàxia madura semblant a la Via Làctia. Tot i que no van poder detectar una contrapartida lluminosa de l'absorbidor, els investigadors van descobrir una altra galàxia propera que podria formar part del primer grup.

Les observacions de la llum absorbida indiquen que la pols de la galàxia de primer pla s'assembla a la pols vista a la nostra Via Làctia i les galàxies veïnes. Aquesta troballa aporta llum sobre la composició i la naturalesa de les galàxies al llarg de la història còsmica.

En general, aquest estudi destaca el paper important de l'absorció de la llum per descobrir els secrets ocults de les galàxies llunyanes. Mitjançant aquest mètode complementari, els astrònoms poden ampliar la nostra comprensió de l'univers primerenc i la formació de grups de galàxies.

Fonts:

– Article font: el grup de galàxies més proper conegut com Stephan's Quintet

– Publicació de la revista Astronomy & Astrophysics (servidor de preimpressió arXiv)