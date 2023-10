La microbiologia de la hidradenitis suppurativa i la seva connexió amb el microbioma de la pell: idees de Tamia Harris-Tryn, MD, PhD

En una entrevista recent amb HCPLive, la Dra. Tamia Harris-Tryn, professora associada al Departament de Dermatologia del Centre Mèdic UT Southwestern, va parlar de la seva propera presentació al 8è Simposi Anual sobre els Avenços de la Hidradenitis Suppurativa. La presentació se centra en la microbiologia de la hidradenitis supurativa (HS) i la seva connexió amb el microbioma de la pell.

El Dr. Harris-Tryn va destacar la importància d'entendre el paper dels microbis, inclosos virus, bacteris, fongs i àcars, en condicions com l'HS. Va explicar que el seu laboratori pretén entendre per què aquests microbis es desequilibren en determinades condicions. Mitjançant l'estudi del microbioma de la pell, esperen descobrir l'impacte d'aquests microbis en la nostra biologia.

Un dels punts clau que va destacar la Dra. Harris-Tryn en la seva presentació és l'impacte significatiu de la dieta en el microbioma de la pell. Tot i que és ben sabut que la dieta afecta el microbioma intestinal, el treball inèdit del seu laboratori suggereix que la dieta també té un paper crucial en el microbioma de la pell. Entendre aquesta connexió és essencial per gestionar condicions com l'HS.

El doctor Harris-Tryn va reconèixer que l'HS continua sent una malaltia que no s'entén del tot. Malgrat els esforços recents per investigar la malaltia, encara es desconeix molt, inclòs per què els pacients responen de manera diferent a diversos tractaments. Tanmateix, creu que entendre la relació entre la dieta i condicions com l'HS pot oferir coneixements valuosos.

El segment de l'entrevista amb la Dra. Harris-Tryn ofereix més detalls sobre el seu treball i presentació. Mentre aprofundeix en la microbiologia de l'HS i la seva connexió amb el microbioma de la pell, espera simplificar els complexos processos implicats i abordar qüestions importants en aquest camp.

En general, la investigació del Dr. Harris-Tryn destaca la importància d'estudiar la microbiologia de l'HS i la seva connexió amb el microbioma de la pell. En obtenir una comprensió més profunda de com els microbis afecten la nostra biologia, especialment a través de factors com la dieta, els metges i els científics poden desenvolupar estratègies més efectives per gestionar condicions com l'HS.

Definicions:

– Microbioma: Col·lecció de microorganismes, inclosos bacteris, fongs, virus i àcars, que habiten un entorn determinat.

– Hidradenitis suppurativa (HS): afecció inflamatòria crònica de la pell caracteritzada per nòduls i abscessos dolorosos i recurrents. Es desconeix la causa exacta de l'HS.

