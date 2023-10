Els investigadors desenvolupen nanopartícules magnètiques per netejar la contaminació d'hidrocarburs a l'aigua

A més de contribuir a la crisi climàtica a través de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, l'ús generalitzat dels hidrocarburs, que són els principals components dels combustibles fòssils, planteja importants reptes ambientals. Els hidrocarburs són la classe de contaminants orgànics més abundants a la Terra i es troben en el petroli cru, utilitzat habitualment com a combustibles per al transport i la calefacció, així com en els materials plàstics.

Malgrat la creixent consciència dels impactes devastadors del canvi climàtic, l'economia global encara depèn en gran mesura dels combustibles fòssils. Segons un article recent publicat a Advanced Science, la producció mundial de petroli cru i gas natural ascendeix a milers de milions de tones, contribuint a l'alliberament de grans quantitats de gasos d'efecte hivernacle. A part de les conegudes implicacions ambientals, l'extensa presència de contaminació per microplàstics derivada dels hidrocarburs ha despertat preocupacions. S'han trobat microplàstics en zones remotes com l'Àrtic, i fins i tot als núvols.

Abordar aquest problema urgent de la contaminació per plàstics i la contaminació d'hidrocarburs a l'aigua requereix solucions efectives. Mentre s'estan fent esforços per allunyar-se dels combustibles fòssils i explorar opcions alternatives per als productes plàstics, es necessita un mètode fiable per eliminar els hidrocarburs de l'aigua. Els mètodes actuals, com ara la desnatació i la floculació, només poden eliminar peces més grans de microplàstics, deixant les partícules més petites no afectades.

Per fer front a aquest problema, un equip d'investigadors liderat per Marcus Halik a la Friedrich-Alexander-Universität va desenvolupar un mètode de reparació universal mitjançant nanopartícules d'òxid de ferro superparamagnètics (SPIONs). Aquestes nanopartícules tenen una mida d'aproximadament 10 nm i tenen una gran superfície activa. La propietat de superparamagnetisme dels SPIONs permet recollir-los fàcilment mitjançant un imant extern.

Els investigadors van demostrar l'eficàcia de la seva tecnologia de neteja d'aigua magnètica eliminant amb èxit diversos hidrocarburs, inclosos olis i partícules microplàstiques, de diferents mostres d'aigua. Es va trobar que els SPIONs eren reciclables i es podien utilitzar diverses vegades. Curiosament, després d'un cicle de reparació, la barreja de partícules de ferro i residus plàstics encara mostrava propietats d'absorció d'oli, superant només els SPIONs nets.

Tot i que encara queden alguns reptes per superar, com trobar una solució per reciclar els hidrocarburs recollits, l'equip creu que el seu treball contribuirà a evitar l'entrada de microplàstics i contaminants orgànics als oceans i altres fonts d'aigua. També estan treballant per ampliar la gamma de contaminants que els SPIONs poden orientar, inclosos els contaminants inorgànics. Es requereix un desenvolupament addicional d'un prototip de separador magnètic i suport financer per realitzar aquests avenços.

Aquest enfocament innovador que utilitza nanopartícules magnètiques ofereix un potencial prometedor per abordar el problema global de la contaminació d'hidrocarburs a l'aigua. Mitjançant el desenvolupament de mètodes efectius per eliminar i reciclar hidrocarburs, podem mitigar els impactes sobre el medi ambient i avançar cap a un futur més sostenible.

Referència: Marcus Halik, et al., A Sustainable Method for Removal of the Full Range of Liquid and Solid Hydrocarbons from Water, Inclou Up- and Recycling, Advanced Science (2023). DOI: 10.1002/advs.202302495