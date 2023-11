Un nou estudi revela un comportament de caça fascinant dels lleons marins

By

Un vídeo recent que captura un lleó marí lluitant contra un pop a la costa de Nanaimo, Canadà, ha aportat una nova llum sobre el complex comportament de caça d'aquests depredadors marins. Lindsay Bryant, que neda regularment a la zona, va ensopegar amb l'apassionant trobada. Inicialment, en confondre'l amb el lleó marí que estava embolicat en alguna cosa, Bryant va començar a gravar la interacció. Només després de revisar el metratge es va adonar que era una lluita intensa entre el lleó marí i un pop.

Al vídeo compartit a YouTube, es pot veure el lleó marí batejant amb força amb el pop, utilitzant maniobres evasives per evitar ser atrapat pels vuit braços del pop. Andrew Trites, investigador de mamífers marins de la Universitat de Colúmbia Britànica, va explicar que empassar un pop sencer és una tasca difícil per als lleons marins. El pop té la capacitat de resistir-se a ser empassat utilitzant els seus braços per agafar el cap del lleó marí, provocant potencialment l'ofec.

Per superar aquest obstacle, els lleons marins utilitzen una tècnica de caça estratègica. Trites va revelar que els lleons marins mosseguen un braç del pop alhora, fent prou força per arrencar-ne un braç. Això els permet consumir la presa sense risc d'ofec. Curiosament, els lleons marins realitzen aquesta tècnica a la superfície de l'aigua, ja que poden generar un parell més gran a l'aire que sota l'aigua.

L'extraordinària trobada entre el lleó marí i el pop va proporcionar a Lindsay Bryant una experiència de natació realment única. Anomenant-lo com "un visió única a la vida", va compartir el metratge a les xarxes socials, deixant als espectadors captivats per la intensa lluita entre dues formidables criatures de l'oceà.

FAQ:

P: Per què els lleons marins mosseguen un braç a la vegada quan cacen pops?

R: Els lleons marins mosseguen un braç a la vegada per evitar l'ofec. Arrancant-se un braç, poden consumir la presa sense el risc que el pop s'enganxi al cap.

P: On va tenir lloc la trobada del lleó marí i el pop?

R: La trobada es va produir a la costa de Nanaimo, Canadà, prop de l'illa de Vancouver.

P: Qui va gravar el vídeo?

R: Lindsay Bryant, que neda regularment a la zona, va capturar les imatges notables de la batalla dels lleons marins i els pops.