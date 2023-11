Una nova era per a la producció sostenible de magnesi: explorant les perspectives del cicle de vida

By

El magnesi, conegut per les seves característiques lleugeres i duradores, s'ha convertit en un líder en l'àmbit de l'enginyeria verda. Amb àmplies aplicacions en la fabricació d'automòbils, el transport ferroviari, l'electrònica de consum i la producció aeroespacial, aquest material versàtil ofereix solucions prometedores per a les indústries del segle XXI.

A la Xina, el procés Pidgeon ha estat el mètode predominant per a la producció de magnesi. Tanmateix, aquesta tècnica planteja reptes ambientals a causa de la important generació de gasos d'efecte hivernacle (GEH) i de l'elevat consum de combustibles fòssils. En conseqüència, un equip d'investigadors de la Xina es va embarcar en una avaluació del cicle de vida (ACV) per avaluar el consum d'energia i les emissions de GEH associades al procés Pidgeon i cinc mètodes alternatius.

L'estudi, realitzat al comtat de Fugu, el lloc de producció de magnesi més gran de la Xina, va utilitzar un model de cicle de vida del bressol a la porta. Aprofitant els processos tècnics locals i les dades de producció, els investigadors van obtenir una visió profunda de la conservació d'energia i la reducció d'emissions de carboni dins del procés de producció de magnesi.

Les troballes més destacades van ser els valors actualitzats de consum d'energia i d'emissions de GEH per al procés actual de Pidgeon a Fugu, situant-se en 6.38×105 MJ i 39.3 t CO2-eq., respectivament. Aquestes xifres, derivades de la base de dades xinesa, serveixen com a referència crucial per establir quotes de carboni dins de la indústria nacional del magnesi.

Un dels mètodes alternatius estudiats consistia a utilitzar com a matèria primera la magnesita abandonada i com a combustible el gas de coc de les siderúries. Aquest enfocament va demostrar un rendiment econòmic superior en termes de costos d'emissió de gasos d'efecte hivernacle.

Publicat a la revista Carbon Resources Conversion, l'estudi pretén aportar coneixements valuosos al desenvolupament sostenible de les indústries del magnesi. A més, pretén guiar els processos de presa de decisions en la selecció de rutes, alineant-se amb els objectius de carboni màxim i neutralitat de carboni de la Xina.

