Els telescopis operats per bot de Bright Transient Survey (BTS) descobreixen, confirmen i classifiquen una nova supernova

Un grup de científics i astrònoms ha fet un gran avenç en l'estudi de les supernoves utilitzant amb èxit la intel·ligència artificial (IA) i les tecnologies d'aprenentatge automàtic. Els astrònoms van utilitzar el projecte de bot Bright Transient Survey (BTS) com a part d'una iniciativa més àmplia per observar i classificar supernoves que superen un cert nivell de brillantor.

El BTSbot, desenvolupat per estudiants i professors de la Northwestern University, va ser capaç d'identificar i classificar una supernova en temps real, eliminant la necessitat d'intervenció humana per confirmar l'esdeveniment. En eliminar el "intermediari humà", el bot ofereix als investigadors més temps per analitzar l'esdeveniment celeste.

El professor ajudant Adam Miller de la Northwestern University va expressar la importància d'aquest desenvolupament, afirmant que un perfeccionament addicional dels models podria permetre al bot aïllar subtipus específics d'explosions estel·lars. Això milloraria significativament l'estudi de les explosions còsmiques i contribuiria al desenvolupament de noves hipòtesis per explicar els seus orígens.

Tot i que algunes persones han expressat preocupacions sobre la substitució dels humans per la IA, Miller va emfatitzar que l'objectiu final és augmentar l'eficiència. El projecte BTS, que va començar el 2018, ara té una àmplia base de dades de desenes de milers de supernoves. Aquestes dades permeten a l'equip entrenar i millorar la capacitat del bot per automatitzar el procés de descobriment i classificació.

L'aplicació amb èxit de la IA i l'aprenentatge automàtic en aquest camp suposa un avenç significatiu en la investigació astronòmica. Amb els telescopis operats per bot BTS treballant de manera col·laborativa, el descobriment i la classificació de noves supernoves són ara més eficients que mai.

– Definició de supernova: una supernova és una poderosa explosió que es produeix al final del cicle de vida d'una estrella, donant lloc a l'alliberament d'una enorme quantitat d'energia i la formació de nous elements.

– Definició d'IA: la intel·ligència artificial fa referència al desenvolupament de sistemes informàtics capaços de realitzar tasques que normalment requereixen intel·ligència humana, com ara la percepció visual, el reconeixement de la parla i la presa de decisions.

– Definició d'aprenentatge automàtic: l'aprenentatge automàtic és un subconjunt d'IA que implica l'ús d'algoritmes per permetre que els ordinadors aprenguin i interpretin dades sense programació explícita.

