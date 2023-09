Els forats negres supermassius s'alimenten més ràpidament del que s'esperava, segons l'estudi

By

Resum:

Un equip de científics ha descobert que els forats negres supermassius poden tenir un "servei de lliurament" desconegut anteriorment que els proporciona gas i pols per consumir a un ritme molt més ràpid del que es creia anteriorment. Aquestes troballes podrien proporcionar una visió de com aquests titans còsmics consumeixen el material circumdant i influeixen en l'evolució de les galàxies. La investigació, basada en simulacions en 3D d'alta resolució, va revelar que els forats negres poden consumir gas i pols en qüestió de mesos, en lloc de passar centenars o milers d'anys. Aquest ràpid procés d'alimentació pot explicar les fluctuacions ràpides observades en alguns quàsars, que són els centres brillants de les galàxies actives. Les simulacions també van mostrar que la part interna del disc d'acreció, d'on prové la major part de la llum del quàsar, es destrueix i després es reposa, indicant un entorn d'alimentació més caòtic. A més, l'alineació dels discos d'acreció amb la rotació del forat negre, assumida prèviament pels científics, pot no ser precisa, donant lloc a una comprensió reimaginada del procés d'alimentació dels forats negres supermassius.

Els forats negres supermassius, que tenen masses milions o milers de milions de vegades la del sol, resideixen al centre de la majoria de les galàxies. Quan estan envoltats de discs d'acreció fets de gas i pols, alimenten els quàsars, els centres extremadament lluminosos de les galàxies actives. La dinàmica de l'alimentació del forat negre ha estat una qüestió central en la física del disc d'acreció, ja que entendre com arriba el gas al forat negre donaria informació sobre la longevitat i la brillantor del disc. Les simulacions d'alta resolució utilitzant el superordinador Summit han revelat que la torsió i el trencament del disc d'acreció causat pel gir del forat negre provoca la divisió del disc en "subdiscos" interiors i exteriors. El forat negre comença el seu àpat devorant el gas i la pols del disc interior, mentre que la matèria del disc exterior omple els buits deixats enrere. Aquest procés de menjar, omplir-se i tornar a menjar pot ocórrer en qüestió de mesos, donant lloc a una taxa d'alimentació molt més ràpida del que s'estimava anteriorment.

Les simulacions de l'equip també desafien la suposició que els discs d'acreció estan alineats amb la rotació del forat negre. El gas que alimenta aquests forats negres no necessàriament coneix la rotació del forat negre, la qual cosa condueix a un entorn més turbulent i desordenat. L'efecte Lense-Thirring juga un paper important en aquest procés, fent que els discs d'acreció es trontollin i la regió interna giri més ràpid. La deformació del sistema de disc condueix a col·lisions entre gasos de diferents regions, conduint el material més a prop del forat negre i, finalment, fent que el disc es dividi. Aleshores, els discs interior i exterior evolucionen per separat i desenvolupen diferents oscil·lacions, semblants als anells d'un giroscopi en lloc d'una placa giratòria.

Aquests nous coneixements sobre les taxes d'alimentació dels forats negres i la dinàmica dels discs d'acreció podrien tenir implicacions per entendre l'evolució de les galàxies i el comportament dels quàsars. Desafien models teòrics anteriors i posen de manifest la necessitat de més investigacions i observacions per entendre completament els processos complexos que ocorren al voltant dels forats negres supermassius a l'univers.

Fonts:

- Scientific American - "Els forats negres supermassius són grans matones grassos"

- Northwestern University - "Els forats negres supermassius són un fregament tant a l'hora dels àpats"