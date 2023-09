El detector de gasos d'efecte hivernacle construït per la NASA per a la iniciativa Carbon Mapper està a prop del llançament

El Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA ha desenvolupat un espectròmetre d'imatge d'última generació dissenyat per mesurar el metà i el diòxid de carboni dels gasos d'efecte hivernacle de l'espai. Aquest instrument s'ha avançat un pas més al llançament després de ser lliurat a Planet Labs PBC a San Francisco.

L'espectròmetre d'imatge forma part de la iniciativa Carbon Mapper liderada per l'organització sense ànim de lucre Carbon Mapper. Permetrà a l'organització identificar i mesurar les fonts de metà i diòxid de carboni, centrant-se específicament en els "superemissors", que són responsables d'una part important de les emissions globals de gasos d'efecte hivernacle.

La coalició Carbon Mapper, formada per Carbon Mapper, JPL, Planet, la Junta de Recursos de l'Aire de Califòrnia, el Rocky Mountain Institute, la Universitat Estatal d'Arizona i la Universitat d'Arizona, està treballant junts en aquest esforç públic-privat per recollir dades sobre les emissions de gasos d'efecte hivernacle. .

L'espectròmetre d'imatge funciona mesurant les longituds d'ona de la llum reflectida per la superfície terrestre i absorbida pels gasos de l'atmosfera. Diferents gasos absorbeixen diferents longituds d'ona de llum, creant una "empremta digital" espectral única que l'espectròmetre d'imatge pot identificar. Això permet mesurar i quantificar amb precisió les emissions de gasos d'efecte hivernacle.

Abans de la integració en un satèl·lit Tanager dissenyat per Planet, l'espectròmetre es va sotmetre a proves rigoroses a JPL per garantir la seva resiliència en les condicions extremes de l'espai. Les proves reeixides van incloure sotmetre l'espectròmetre a vibracions intenses i temperatures extremes. També es va utilitzar una mostra de metà per provar l'instrument acabat dins d'una cambra de buit, produint una empremta espectral clara del gas.

El llançament del satèl·lit, amb l'espectròmetre d'imatge integrat, està previst per a principis de 2024. La iniciativa Carbon Mapper pretén utilitzar les dades recollides per aquest instrument juntament amb altres instruments existents, com l'espectròmetre Earth Surface Mineral Dust Source Investigation (EMIT) de la NASA. a l'Estació Espacial Internacional, per oferir una enquesta completa de les emissions de gasos d'efecte hivernacle de font puntual a tot el món.

Aquesta col·laboració entre el govern, la filantropia i la indústria és un exemple de com els enfocaments innovadors poden conduir a capacitats excepcionals amb potencial d'impacte global.

