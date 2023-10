La NASA adverteix d'una possible tempesta geomagnètica quan el CME s'acosta a la Terra

By

La NASA ha emès un avís d'una possible tempesta geomagnètica com a resultat d'una ejecció de massa coronal (CME) desfermada recentment de la taca solar AR3467. Tot i que el CME no està en curs de col·lisió directa amb la Terra, els experts creuen que encara pot tenir un cop d'ull al nostre planeta.

Les taques solars són fenòmens temporals a la fotosfera solar caracteritzats per temperatures més fresques i una intensa activitat magnètica. Aquestes taques solars estan connectades per regions d'energia magnètica concentrada anomenades filaments magnètics. El 16 d'octubre, la taca solar AR3467 va experimentar una erupció de filament magnètic, alliberant una explosió d'energia a l'espai.

Un CME és un esclat massiu de vent solar i camps magnètics que s'eleven per sobre de la corona solar o s'alliberen a l'espai. Aquests CME poden viatjar cap a la Terra, transportant partícules energètiques i potencialment impactant la magnetosfera del nostre planeta.

L'últim model de la NASA suggereix que el CME resultant de l'erupció de la taca solar AR3467 pot donar un cop d'ull a la Terra el 19 d'octubre, causant potencialment una petita tempesta geomagnètica de classe G1. Tot i que es considera una tempesta menor, encara pot tenir efectes notables, com ara interrupcions de les comunicacions per satèl·lit, fluctuacions menors en les xarxes elèctriques i l'aparició de belles aurores a latituds més altes.

Tot i que aquest CME fora de l'objectiu no és una preocupació important, la NASA subratlla la importància de controlar regularment les activitats solars. Empren una xarxa d'observatoris solars per controlar contínuament el sol, investigant diversos fenòmens des de la seva atmosfera exterior fins a la seva superfície turbulenta. Les missions de la NASA com l'Observatori de Dinàmica Solar, l'Observatori de Relacions Solars Terrestres i l'Espectrògraf d'Imatge de la Regió de la Interfície, entre d'altres, contribueixen a aquesta vigilància solar en curs.

Font: SpaceWeather.com