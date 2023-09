Els avenços en la imatge per espectrometria de masses permeten l'anàlisi quantitativa subcel·lular

By

L'anàlisi quantitativa subcel·lular ha estat durant molt de temps un objectiu de la imatge per espectrometria de masses (MSI), però abans es pensava que era inassolible. No obstant això, els últims avenços tecnològics han permès aconseguir la quantificació absoluta a nivell d'orgànuls mitjançant MSI, gràcies al desenvolupament de l'espectrometria de masses d'ions secundaris nano (nanoSIMS).

MSI s'ha utilitzat durant dècades per investigar la composició molecular i la distribució entre teixits i mostres complexes. Tanmateix, l'MSI tradicional es limita normalment a l'anàlisi qualitativa i la resolució espacial a nivell de micròmetres, cosa que dificulta la comprensió completa dels processos subcel·lulars.

En els darrers anys, els avenços en les tecnologies d'espectrometria de masses i els enfocaments innovadors han permès anàlisis subcel·lulars amb una resolució espacial extremadament alta. Això ha estat possible gràcies a l'ús de nanoSIMS, una tècnica que combina espectrometria de masses d'ions secundaris amb imatges d'alta resolució a escala nanomètrica.

NanoSIMS permet la visualització directa i la quantificació de molècules individuals dins dels compartiments subcel·lulars. Proporciona als investigadors la capacitat de realitzar anàlisis quantitatives absolutes a nivell d'orgànuls, proporcionant una comprensió més completa dels processos subcel·lulars.

Amb aquesta tecnologia, els científics ara poden estudiar la distribució i la dinàmica de les molècules dins de les cèl·lules i obtenir informació sobre els processos cel·lulars amb un nivell de detall que abans no era possible. Aquest avenç té el potencial de revolucionar la nostra comprensió de la funció cel·lular i contribuir als avenços en camps com la medicina, la bioquímica i la biologia cel·lular.

En general, el desenvolupament de nanoSIMS ens ha acostat a aconseguir una anàlisi quantitativa subcel·lular mitjançant imatges d'espectrometria de masses. Ofereix una eina prometedora per desentranyar les complexitats dels processos cel·lulars i té el potencial d'impulsar avenços significatius en diverses disciplines científiques.

