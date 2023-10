Els Emirats Àrabs Units gaudeixen de la Superlluna final de l'any

El cel nocturn sobre els Emirats Àrabs Units i la resta del món va ser il·luminat divendres per una espectacular superlluna. Aquesta va ser la quarta i última superlluna de l'any, la qual cosa la va convertir en un esdeveniment especialment emocionant per als àvids observadors del cel. Els residents no necessitaven cap equip especial per presenciar la magnificència d'aquesta lluna plena més gran de l'habitual, ja que semblava un cinc per cent més gran i un 13 per cent més brillant que una lluna plena mitjana.

El Centre d'Astronomia Al Thuraya de Dubai va acollir un esdeveniment on els entusiastes van poder reunir-se i apreciar l'espectacle celeste. El Dubai Astronomy Group (DAG) va proporcionar telescopis per a una mirada més propera a la superlluna, a més d'organitzar conferències i sessions de fotografia per als assistents interessats.

Aleshores, què és exactament una superlluna? Segons el DAG, es produeix quan la Lluna plena arriba al seu punt més proper a la Terra en la seva òrbita el·líptica, coneguda com perigeu. Aquesta proximitat dóna a la Lluna una mida aparent inusualment més gran quan es veu des de la Terra.

Curiosament, aquesta superlluna en particular també es coneix com a Harvest Moon. El moment de la seva aparició s'alinea amb l'inici de la temporada de tardor. Abans de la disponibilitat generalitzada d'electricitat, els agricultors confiaven en la llum de la Lluna per ajudar-los a collir els seus cultius a la nit. La lluentor de la Harvest Moon va ser particularment significativa durant la tardor, quan els cultius estaven al màxim.

El fenomen de la superlluna aporta meravella i alegria als observadors del cel de tot el món. Ja sigui observant amb un telescopi o simplement meravellant-se de la bellesa natural de la Lluna, la superlluna serveix com a recordatori de les meravelles de l'univers que ens envolten.

Fonts:

– Khaleej Times: [insereix l'article font]

– Dubai Astronomy Group (DAG) [insereix URL]

– Agència espacial dels EUA Nasa [insereix URL]