Un cop d'ull a la foscor: la ShadowCam de la NASA revela un cràter ocult a la Lluna

La NASA ha produït una imatge notable d'un cràter amagat durant molt de temps a la Lluna mitjançant una combinació de fotografies de dues càmeres diferents. El cràter, conegut com a cràter Shackleton, resideix al pol sud lunar, on només les crestes i cims més alts reben la llum solar a causa de la inclinació de la Lluna. Aquesta regió, envoltada principalment de foscor, presenta oportunitats per a "trampes fredes" on l'aigua o el gel podrien existir amagats del Sol.

El cràter Shackleton és un regne enigmàtic que els científics estan ansiosos d'explorar més, ja que sembla ser un lloc ideal per a la presència d'aigua en forma de gel. La part mitjana del cràter experimenta temperatures extremadament baixes, que no superen els -173 °C (o -280 °F). Si hi ha vapor d'aigua resultant d'una col·lisió d'un cometa antic, probablement es congelaria, potencialment amagat sota la superfície.

Per investigar la possibilitat de gel d'aigua lunar, els astrònoms xinesos planegen desplegar una mini sonda voladora per perforar el cràter Shackleton el 2026. Mentrestant, la NASA està utilitzant un dispositiu especialitzat, conegut com ShadowCam, per mirar la foscor perpètua.

ShadowCam, llançat en un satèl·lit lunar coreà l'agost de 2022, és més de 200 vegades més sensible a la llum a les regions d'ombra en comparació amb altres càmeres lunars. Capta imatges de la superfície lunar fosca aprofitant la "llum de la terra", que és la llum solar reflectida pel nostre planeta, il·luminant la Lluna. A més, utilitza els reflexos de la llum solar de les muntanyes i serralades de la Lluna.

Tanmateix, ShadowCam s'enfronta a reptes a l'hora d'imaginar zones brillants a causa de la sobresaturació. Per superar-ho, l'equip de ShadowCam ha ideat una solució creant un mosaic d'imatges. En substituir les regions sobreexposades per fotografies d'altres càmeres lunars en òrbita, sorgeix un mapa visual complet del terreny i les característiques geològiques de les parts més brillants i fosques de la Lluna.

Aquesta revelació impressionant marca un pas significatiu cap a la comprensió dels misteris que s'emmagatzemen als foscos recessos de la Lluna. Amb cada càmera optimitzada per a condicions d'il·luminació específiques, les imatges combinades creen una visió sense precedents de la topografia i les característiques lunars. La ShadowCam de la NASA continua amb la seva missió per descobrir els secrets que s'amagaven a les profunditats del nostre satèl·lit veí.

Definicions:

1. Cràter Shackleton: un cràter situat al pol sud lunar, propens a regions a l'ombra i possible hàbitat de gel d'aigua.

2. ShadowCam: una càmera especialitzada llançada per la NASA per capturar imatges de zones fosques de la Lluna mitjançant els reflexos de la llum del sol i de la terra.

Fonts:

– Article original: NASA

– Definicions procedents de coneixements generals