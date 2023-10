La nau espacial Juno revela imatges impressionants de les llunes de Júpiter

La nau espacial Juno de la NASA ha capturat imatges impressionants de la lluna de Júpiter, Io, que mostren la seva activitat volcànica. Io, el cos celeste més volcànic del sistema solar, és conegut per les seves constants explosions i és la lluna més interna de Júpiter. Juno, que fa més de set anys que estudia Júpiter i les seves llunes, ha completat recentment la seva òrbita número 55, durant la qual va obtenir imatges de primer pla d'Io.

Les imatges de Juno representen la superfície volcànica marcada amb una marca d'Io, amb 15 fotogrames que mostren diferents regions de la lluna. Captades per Jason Perry de la Universitat d'Arizona, aquestes imatges també revelen plomalls volcànics prop de la part inferior dels marcs. La nau espacial es va apropar fins a 7,260 milles de la superfície d'Io, donant als científics una visió detallada de les intrigants característiques geològiques de la Lluna.

L'activitat volcànica d'Io prové de l'escalfament de les marees causat per l'estirament constant de la Lluna a causa de la poderosa atracció gravitatòria de Júpiter. Els científics estimen que més de 150 volcans a Io estan en erupció activa en un moment donat. Les dades recollides per Juno contribuiran a la comprensió dels processos volcànics d'Io i ajudaran a planificar futures missions per explorar les llunes del sistema solar exterior.

Dissenyat inicialment per a 32 òrbites, el rendiment notable de Juno va portar a una extensió de la missió fins al 2025. Aquestes operacions esteses permeten a Juno continuar la seva exploració de les llunes de Júpiter, proporcionant valuoses dades sobre la composició i l'activitat d'aquests mons llunyans. Les imatges obtingudes per Juno serviran com a recurs valuós per a properes missions com l'Europa Clipper de la NASA, que es llançarà en un futur proper, i el Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) de l'Agència Espacial Europea, programat per explorar Europa, Ganímedes i Cal·listo el proper any. principis dels anys 2030.

Fonts:

– NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill

– NASA / JPL-CalTech / SwRI / MSSS / Jason Perry