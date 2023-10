Una imatge sorprenent capturada pel satèl·lit DSCOVR de la NASA mostra un eclipsi solar anular des d'un milió de milles de distància

By

La imatge EPIC (Earth Polychromatic Imaging Camera) de la NASA, a bord del satèl·lit DSCOVR (Deep Space Climate Observatory), ha capturat una imatge impressionant d'un eclipsi solar anular a un milió de milles de distància. La imatge mostra una zona enfosquida sobre els Estats Units, causada per l'ombra de la lluna quan passava entre la Terra i el sol.

DSCOVR, operat conjuntament per la NASA, la NOAA i la Força Aèria dels EUA, va ser llançat per SpaceX el 2015. La seva missió principal és controlar els vents solars per a les previsions meteorològiques espacials, però també captura imatges de la Terra. El satèl·lit es troba a Lagrange Point 1, una àrea gravitacionalment estable a un milió de milles de la Terra.

Un eclipsi solar anular es produeix quan la Terra, la Lluna i el Sol s'alineen d'una manera que crea una ombra lunar i un "anell de foc". A diferència d'un eclipsi solar total on la lluna bloqueja completament el sol, durant un eclipsi solar anular, la lluna només cobreix parcialment el disc solar, creant un anell brillant al seu voltant. Aquest fenomen es descriu comunament com el "anell de foc".

El pic de l'eclipsi solar anular només era visible al llarg d'una banda estreta que s'estenia per nou estats dels Estats Units, des d'Oregon fins a Texas. Parts d'Amèrica Central i del Sud també van poder presenciar l'esdeveniment. Veure l'eclipsi amb seguretat requeria l'ús d'ulleres o visors especials.

La imatge capturada per la imatge EPIC ofereix una perspectiva única i impressionant de l'eclipsi solar anular, mostrant la increïble bellesa i les meravelles celestes del nostre univers.

