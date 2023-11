Un nou estudi identifica estratègies per a una comunicació eficaç en equips virtuals globals

By

En un estudi recent publicat a l'International Journal of Cross Cultural Management, els científics han destacat diverses estratègies que poden millorar la comunicació i l'intercanvi de coneixements en equips virtuals globals (GVT). La investigació es va centrar en els reptes als quals s'enfronten directius i empleats de diferents orígens culturals, lingüístics i geogràfics quan participen en reunions electrònices.

Els GVT s'han tornat cada cop més populars, especialment amb l'augment de les oportunitats de treball remot estimulades per la pandèmia de la COVID-19. Això ha portat els científics a explorar com aquests diversos equips poden intercanviar informació i coneixements de manera eficaç a través de les fronteres culturals. El Dr. Zakaria, l'autor principal de l'estudi de la Universitat de Sharjah, subratlla la necessitat que les persones ajusten el seu comportament en funció del context específic de la comunicació.

L'estudi destaca la pràctica del canvi de codi cultural com un factor important en el rendiment intercultural eficaç. En adaptar els comportaments lingüístics i culturals per adaptar-se a diferents normes, els membres de l'equip poden superar les llacunes culturals i millorar la comprensió. Els investigadors identifiquen tres motivacions específiques que impulsen els individus a modificar els seus comportaments comunicatius: la franquesa en la parla, l'obertura durant l'intercanvi de coneixements i els objectius orientats a les tasques.

Es va trobar que l'obertura i l'amabilitat entre els membres de l'equip contribueixen significativament a la creació de confiança en els GVT. Els investigadors recomanen que els equips participin en l'intercanvi de coneixement amb l'objectiu de crear un alt nivell de confiança entre els seus companys. A més, l'estudi identifica la importància de reconèixer les diferències entre les cultures comunicatives d'alt context i de baix context. Les cultures d'alt context emfatitzen el context i el to subjacent en els missatges, mentre que les cultures de context baix prioritzen la comunicació explícita i directa.

Els resultats d'aquest estudi tenen implicacions pràctiques per a les organitzacions multinacionals, els membres de l'equip virtual global i els formadors interculturals. Els investigadors suggereixen que es poden desenvolupar programes de formació per educar les persones sobre el concepte de canvi de codi cultural i proporcionar-los les habilitats necessàries per actuar amb eficàcia en entorns interculturals. Aquest coneixement pot millorar les estratègies de comunicació i impactar positivament en el rendiment dels equips virtuals globals.

En general, l'estudi proporciona informació valuosa sobre els reptes i les estratègies per a una comunicació eficaç a les GVT. A mesura que el treball remot segueixi guanyant protagonisme, entendre i abordar les barreres de comunicació intercultural serà essencial perquè les organitzacions fomentin la col·laboració i l'èxit en equips virtuals globals.

FAQ

Què són els equips virtuals globals (GVT)?

Els equips virtuals globals (GVT) són equips d'individus que treballen de manera remota en diferents països, zones horàries i orígens culturals utilitzant plataformes virtuals com a mitjà principal de comunicació i col·laboració.

Què és el canvi de codi cultural?

El canvi de codi cultural es refereix a la pràctica d'adaptar els comportaments lingüístics i culturals per adaptar-los a diferents normes culturals i estils de comunicació. Implica modificar els patrons de comunicació d'un per salvar les llacunes culturals i millorar la comprensió en les interaccions interculturals.

Per què és important una comunicació eficaç als GVT?

La comunicació eficaç és vital en els GVT per garantir la comprensió, la col·laboració i l'intercanvi de coneixements entre els membres de l'equip de diferents orígens culturals. Ajuda a superar les barreres lingüístiques, promou la creació de confiança i permet l'intercanvi d'informació i coneixements valuosos.

Com poden les organitzacions facilitar una comunicació eficaç als GVT?

Les organitzacions poden facilitar una comunicació eficaç en els GVT promovent l'obertura, la confiança i la sensibilitat cultural entre els membres de l'equip. Proporcionar programes de formació sobre comunicació intercultural i canvi de codi cultural també pot ser beneficiós per millorar les estratègies de comunicació i millorar el rendiment de l'equip.