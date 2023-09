El microbioma intestinal relacionat amb la salut dels ossos i el risc d'osteoporosi, mostra l'estudi

By

Un estudi recent suggereix que el nostre microbioma intestinal pot tenir un paper en la nostra salut òssia i ajudar a prevenir el risc d'osteoporosi i fractures. L'estudi, publicat a Frontiers in Endocrinology, explora el camp de la "osteomicrobiologia" i el seu potencial per alterar els microbiomes intestinals per millorar la salut dels ossos.

Investigadors de Hebrew SeniorLife i Hinda i Arthur Marcus Institute for Aging Research als EUA van realitzar un estudi sobre homes grans per identificar factors modificables que contribueixen a la salut de l'esquelet. Utilitzant imatges d'alta resolució del braç i la cama, van trobar que certs bacteris tenien associacions negatives amb la salut dels ossos en adults grans.

Un dels bacteris, Akkermansia, s'ha relacionat amb l'obesitat, mentre que el bacteri Clostridiales DTU089 ha estat més abundant en individus amb menor activitat física i ingesta de proteïnes. Estudis anteriors han establert connexions entre la ingesta de proteïnes, l'activitat física i la salut de l'esquelet.

L'estudi va identificar patrons que indiquen que una major abundància de certa microbiota s'associa amb pitjors mesures de densitat òssia i microarquitectura. Els investigadors proposen més estudis per investigar les relacions entre espècies bacterianes específiques a l'intestí i la integritat de l'esquelet. També pretenen identificar vies funcionals influenciades per aquests bacteris que poden tenir un impacte en la salut dels ossos.

Tot i que és prematur concloure si els mateixos organismes bacterians tenen efectes directes sobre la salut de l'esquelet, els resultats suggereixen que el microbioma intestinal podria ser un objectiu per influir en la salut de l'esquelet en el futur. Alguns bacteris de l'intestí poden provocar nivells baixos d'inflamació, que poden afectar la salut dels ossos.

Entendre la relació entre el microbioma intestinal i la salut dels ossos podria contribuir al desenvolupament d'intervencions per prevenir l'osteoporosi i les fractures. Més investigacions en aquest camp poden proporcionar informació sobre possibles enfocaments terapèutics per millorar la salut dels ossos basats en la manipulació del microbioma intestinal.

