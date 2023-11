Nous coneixements sobre la robusta motilitat dels bacteris flagel·lats

Els bacteris flagel·lats, com Escherichia coli (E. coli), depenen de la rotació dels filaments flagel·lars helicoïdals per impulsar-se al seu entorn. Cada bacteri posseeix múltiples flagels que giren junts com un feix helicoïdal, permetent un moviment perfecte. Fa temps que es creu que els motors flagel·lars, situats a la base d'aquests filaments, experimenten càrregues elevades durant la natació bacteriana a causa de les velocitats de rotació més baixes. Tanmateix, un estudi recent realitzat per investigadors de la Universitat de Ciència i Tecnologia de la Xina (USTC) ha posat en dubte aquesta comprensió convencional.

Mitjançant mesures de parell i velocitat, l'equip d'investigació, dirigit per Zhang Rongjing i el professor Yuan Junhua, va fer un descobriment sorprenent. Van trobar que els motors flagel·lars dels bacteris contenen realment un conjunt incomplet d'unitats d'estator, eliminant la suposició anterior que els motors estan constantment sota una càrrega elevada durant la natació. La relació parell-velocitat dels motors es va mantenir aproximadament constant dins d'un cert rang de velocitats de rotació, coneguda com a velocitat del genoll, cosa que suggereix que les condicions de càrrega no eren tan pesades com es pensava anteriorment.

A més, els investigadors van realitzar experiments de resurrecció motora i van investigar la relació parell-velocitat en diferents viscositats. Aquests experiments van revelar que els motors flagel·lars estaven sota càrrega intermèdia, amb només la meitat de les unitats de l'estator presents. En entorns amb alta viscositat, els bacteris natadors poden adaptar-se augmentant el nombre d'unitats d'estator, assegurant que la seva motilitat segueixi sent robusta.

Per provar la resiliència de la rotació flagel·lar, es va dissenyar una cambra de microfluids per canviar ràpidament la viscositat. Els resultats van demostrar que quan la viscositat mitjana va augmentar sobtadament, la velocitat de rotació flagel·lar va baixar inicialment, però es va recuperar gradualment. Aquesta resiliència confirma la capacitat dels bacteris flagel·lats per mantenir la seva motilitat malgrat els canvis en les condicions de càrrega.

Aquestes troballes proporcionen una nova perspectiva sobre el mecanisme darrere de la robusta motilitat dels bacteris flagel·lats. El conjunt incomplet d'unitats d'estator dels motors flagel·lars permet l'adaptabilitat i la resistència a diferents entorns. Aquesta comprensió podria tenir implicacions en diversos camps, incloses la microbiologia i la biotecnologia, aportant llum sobre les estratègies que utilitzen els bacteris per navegar pel seu entorn amb eficàcia.

FAQ

Quina és la principal troballa de l'estudi realitzat per la Universitat de Ciència i Tecnologia de la Xina?

Els investigadors van descobrir que els motors flagel·lars dels bacteris contenen un conjunt incomplet d'unitats d'estator, desafiant la creença anterior que aquests motors estan constantment sota una càrrega elevada durant la natació.

Com s'adapten els bacteris natadors a entorns amb alta viscositat?

Els bacteris nadadors poden augmentar el nombre d'unitats d'estator, la qual cosa els permet adaptar-se a ambients amb alta viscositat i mantenir la seva motilitat.

Quina és la velocitat del genoll?

La velocitat del genoll es refereix a un rang de velocitats de rotació en què el parell motor dels motors flagel·lars es manté aproximadament constant.

Per què és important entendre el mecanisme de rotació flagel·lar?

Entendre el mecanisme de la rotació flagel·lar proporciona informació sobre les estratègies que utilitzen els bacteris per moure's eficaçment al seu entorn. Aquest coneixement pot tenir implicacions en diversos camps, com ara la microbiologia i la biotecnologia.