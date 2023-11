Nous coneixements sobre l'evolució de l'ecolocalització en balenes i dofins

By

Un estudi recent publicat a Diversity ha aportat una nova llum sobre el desenvolupament evolutiu de l'ecolocalització en balenes dentades i dofins. L'ecolocalització és una tècnica utilitzada per aquests animals marins per navegar i caçar en ambients submarins foscos. En lloc de confiar en les orelles externes, les balenes i els dofins emeten sons aguts que reboten en objectes i tornen com a ecos, cosa que els permet traçar el seu entorn.

La investigació, dirigida per Jonathan Geisler, professor d'anatomia a l'Institut Tecnològic de Nova York, i Robert Boessenecker, paleontòleg del Museu de Paleontologia de la Universitat de Califòrnia, es va centrar a analitzar una col·lecció de fòssils que incloïa dues espècies antigues de dofins del gènere Xenorophus. Aquestes espècies es consideren membres primerencs d'Odontoceti, el subordre dels mamífers marins que engloba totes les balenes i dofins ecolocalitzadors.

Els fòssils van revelar que Xenorophus tenia una asimetria prop del forat, encara que no tan pronunciada com l'observada en les espècies ecolocalitzadores actuals. A més, l'estudi va descobrir una torsió i un desplaçament diferents del musell a Xenorophus, que van contribuir a millorar l'audició direccional. Els investigadors van comparar aquesta corba del musell amb les orelles asimètriques dels mussols, que els permeten identificar la ubicació de les seves preses en funció del so.

Tot i que Xenorophus pot no haver estat tan competent per produir sons aguts o escoltar freqüències altes com els odontocets actuals, va ser capaç de determinar amb precisió la ubicació dels sons. Això suggereix que Xenorophus va marcar una etapa de transició significativa en l'evolució de l'ecolocalització en balenes i dofins.

Les troballes també subratllen la importància d'estudiar l'asimetria en fòssils i destacar el seu paper en l'adaptació a diferents entorns. Tot i que la simetria és un aspecte ben conegut de la biologia evolutiva, aquesta investigació demostra que l'asimetria no s'ha de tenir en compte com a variació individual o distorsió geològica.

Es realitzaran investigacions posteriors per examinar altres odontocets i determinar si la característica de flexió del musell estava molt estesa entre les espècies primerenques d'ecolocalització.

Preguntes freqüents:

1. Què és l'ecolocalització?

L'ecolocalització és una tècnica utilitzada per balenes i dofins per navegar i caçar en entorns submarins foscos. Aquests animals marins emeten sons aguts que reboten en objectes, cosa que els permet traçar el seu entorn a partir dels ecos que els retornen.

2. Com produeixen sons les balenes i els dofins per a l'ecolocalització?

Les balenes i els dofins produeixen sons per a l'ecolocalització a través d'estructures del crani i dels teixits tous a prop del forat. Aquestes estructures són asimètriques, el que significa que una característica d'un costat és diferent de la seva contrapart de l'altre costat. Aquesta asimetria permet la producció de so.

3. Com localitzen els sons les balenes i els dofins?

Les balenes i els dofins es basen en l'oïda direccional per localitzar els sons. L'os de la mandíbula inferior, que està ple de greix, condueix les ones sonores a l'oïda interna, permetent als animals determinar la direcció d'on provenen els sons.

4. Què va revelar l'estudi sobre l'antiga espècie de dofins Xenorophus?

L'estudi va trobar que Xenorophus tenia una asimetria a prop del forat, similar a les espècies ecolocalitzadores actuals. No obstant això, Xenorophus també va mostrar una torsió i un canvi distints del musell, la qual cosa va millorar encara més les seves capacitats auditives direccionals.

5. Quin paper juga l'asimetria en l'evolució de l'ecolocalització?

Tot i que s'ha prestat molta atenció a la simetria en l'evolució, aquesta investigació posa de manifest la importància de l'asimetria en l'adaptació a diferents entorns. Suggereix que l'asimetria s'hauria d'examinar de prop en fòssils per entendre millor el desenvolupament de l'ecolocalització en balenes i dofins.