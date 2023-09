Els investigadors de Dartmouth utilitzen modelatge per ordinador per determinar la causa de l'extinció dels dinosaures

Els investigadors de Dartmouth han desenvolupat un nou enfocament de modelització per ordinador per determinar la causa de l'esdeveniment d'extinció massiva que va acabar amb els dinosaures i moltes altres espècies fa 66 milions d'anys. L'estudi pretén resoldre el debat sobre si l'extinció va ser causada per un impacte d'un asteroide gegant o per erupcions volcàniques.

Els investigadors van utilitzar processadors interconnectats per analitzar dades geològiques i climàtiques a la inversa, identificant els esdeveniments i les condicions que van conduir a l'esdeveniment d'extinció. Mitjançant un model de cicle del carboni i estadístiques, els processadors van treballar junts per trobar un escenari que coincideixi amb el resultat trobat al registre fòssil.

El model va avaluar més de 300,000 escenaris possibles d'emissions de diòxid de carboni, producció de diòxid de sofre i productivitat biològica abans i després de l'esdeveniment d'extinció. Mitjançant l'aprenentatge automàtic, els processadors van revisar i recalcular les seves conclusions fins a arribar a un escenari coherent amb el registre fòssil.

L'equip d'investigació va descobrir que les emissions de les trampes Deccan, erupcions volcàniques a l'oest de l'Índia, només podrien haver estat suficients per desencadenar l'esdeveniment d'extinció. Es calcula que les trampes Deccan han alliberat quantitats massives de diòxid de carboni i sofre a l'atmosfera durant gairebé 1 milió d'anys.

Tot i que un gran impacte d'asteroide conegut com Chicxulub es considera un factor important en l'esdeveniment d'extinció, el model suggereix que les emissions de les trampes Deccan van ser suficients per provocar l'extinció global.

L'estudi proporciona una estimació independent de les emissions volcàniques a partir de l'evidència dels seus efectes ambientals. El model també va identificar una caiguda de l'acumulació de carboni orgànic a l'oceà profund durant el temps de l'impacte de l'asteroide, probablement a causa de la desaparició de nombroses espècies.

En general, la investigació destaca la importància de les emissions volcàniques com a factor que contribueix a les extincions massives en la història de la Terra. Les troballes emfatitzen la necessitat de considerar múltiples causes quan s'estudien els esdeveniments geològics importants.

