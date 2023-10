La brillantor de les constel·lacions de satèl·lits planteja reptes per a l'astronomia terrestre

Un estudi internacional recent coordinat per l'enginyer aeroespacial Siegfried Eggl de la Universitat d'Illinois Urbana-Champaign ha confirmat que els satèl·lits recentment desplegats són tan brillants com les estrelles visibles a ull nu. Aquesta brillantor és una preocupació per a l'astronomia terrestre, ja que pot interferir amb les observacions.

L'estudi va trobar que el satèl·lit BlueWalker 3 d'AST Space Mobile, que comptava amb una gran antena de matriu en fase, va assolir una brillantor màxima de magnitud 0.4, convertint-lo en un dels objectes més brillants del cel nocturn. A més, l'adaptador de vehicle de llançament sense rastrejar tenia una magnitud visual aparent de 5.5, més brillant que la magnitud recomanada de 7 per la Unió Astronòmica Internacional.

El nombre creixent de constel·lacions de satèl·lits, com Starlink, suposa una preocupació encara més gran. Amb les empreses que planegen llançar entre milers i centenars de milers de satèl·lits, el cel nocturn podria canviar dràsticament. Eggl va destacar que aquests satèl·lits brillants, juntament amb el seu moviment, poden interrompre les observacions i provocar la pèrdua de dades dels telescopis.

S'estan fent esforços per solucionar aquest problema. Per exemple, Starlink està explorant opcions per fer que les superfícies dels seus satèl·lits siguin més fosques per absorbir més llum solar i reduir la reflexió. Tanmateix, aquest enfocament genera calor, la qual cosa suposa reptes d'enginyeria addicionals. SpaceX també està considerant utilitzar panells solars reflectants amb miralls dielèctrics per redirigir els reflexos lluny de la Terra.

La col·laboració entre la indústria espacial i els astrònoms és crucial per trobar solucions efectives. L'objectiu és mitigar l'impacte de les constel·lacions de satèl·lits en l'astronomia terrestre i preservar la integritat dels observatoris. L'estudi augmenta la conscienciació sobre el problema i posa de manifest la necessitat de més investigació i cooperació.

L'estudi, "Observacions òptiques d'un satèl·lit de constel·lació ultrabrillant", es publica a la revista Nature.

Fonts:

– Nandakumar, S., Eggl, S., Tregloan-Reed, J., et al. (2023). "Observacions òptiques d'un satèl·lit de constel·lació ultrabrillant". Natura, DOI: 10.1038/s41586-023-06672-7.