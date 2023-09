By

Un estudi recent ha donat llum a un mecanisme molecular potencial que podria explicar els símptomes cognitius, inclosa la "boira cerebral", experimentada per les persones infectades amb el virus SARS-CoV-2. La investigació també suggereix un possible vincle entre COVID-19 i el desenvolupament o empitjorament de la malaltia d'Alzheimer.

L'estudi, dirigit per Cristina Di Primio i els seus col·legues, va explorar els efectes de la infecció per SARS-CoV-2 en cèl·lules neuronals i models de ratolí. L'equip es va centrar en una proteïna anomenada Tau, coneguda pel seu paper en el desenvolupament de la malaltia d'Alzheimer. En les persones amb Alzheimer, les molècules de Tau s'emboliquen i s'agrupen a les neurones.

La investigació va revelar que quan el SARS-CoV-2 infecta cèl·lules neuronals o el cervell del ratolí, interacciona amb Tau, provocant un procés anomenat hiperfosforilació. Aquest procés implica l'addició de grups fosfat a Tau en llocs d'unió específics. Curiosament, la hiperfosforilació observada a l'estudi reflectia els patrons de fosforilació observats en pacients amb Alzheimer.

A més, els investigadors van detectar un augment significatiu dels nivells de Tau en la fracció insoluble de les cèl·lules infectades, indicant alteracions patològiques de la proteïna. No està clar si aquests canvis són un resultat directe del virus o part d'una resposta de defensa cel·lular.

Tot i que l'estudi proporciona informació valuosa sobre el possible vincle entre la COVID-19 i la malaltia d'Alzheimer, calen més investigacions per entendre completament els mecanismes subjacents i establir la rellevància clínica. No obstant això, aquestes troballes posen de manifest la importància d'investigar més els efectes neurològics a llarg termini de la COVID-19.

En general, aquest estudi contribueix al creixent conjunt d'evidències que suggereixen que la infecció per COVID-19 pot tenir implicacions més enllà dels símptomes respiratoris. La interacció entre SARS-CoV-2 i Tau planteja possibilitats intrigants per a futures investigacions i el desenvolupament d'intervencions terapèutiques.

Referència de la revista: Di Primio, C., et al. (2023) La infecció per coronavirus 2 de la síndrome respiratòria aguda severa condueix a la signatura patològica Tau a les neurones. PNAS Nexus. doi.org/10.1093/pnasnexus/pgad282.

(Nota: l'article original proporciona informació més detallada i es pot accedir mitjançant la referència de la revista proporcionada.)