Coneixements més profunds sobre el forat d'ozó antàrtic: desvelant factors complexos

Un estudi recent realitzat per investigadors de la Universitat d'Otago ha aportat una nova llum sobre el forat d'ozó antàrtic i la seva mida i profunditat persistents durant els últims quatre anys. Contràriament a la creença popular, és possible que els clorofluorocarburs (CFC) no siguin els únics responsables de l'esgotament alarmant de la capa d'ozó.

L'estudi, publicat a Nature Communications, va examinar els canvis mensuals i diaris dels nivells d'ozó a diverses altituds i latituds al forat d'ozó antàrtic des del 2004 fins al 2022. L'autor principal Hannah Kessenich, Ph.D. candidat al Departament de Física, va revelar que el forat d'ozó no només s'ha expandit a l'àrea, sinó que també s'ha profunditzat significativament durant la primavera en comparació amb fa gairebé dues dècades.

Els investigadors van establir connexions sorprenents entre la disminució de l'ozó i els canvis en l'aire que entra al vòrtex polar sobre l'Antàrtida. Això suggereix que els recents grans forats d'ozó no es poden atribuir únicament als CFC. Si bé el Protocol de Mont-real sobre substàncies que esgoten la capa d'ozó regula la producció i el consum de substàncies químiques que destrueixen la capa d'ozó des de 1987, l'estudi destaca la presència d'altres factors complexos que contribueixen al forat d'ozó.

Kessenich va subratllar que, tot i que s'han fet avenços significatius en l'abordatge de l'esgotament de la capa d'ozó relacionat amb CFC, el forat d'ozó antàrtic ha estat un dels més grans registrats en els darrers tres anys, amb dos dels cinc anys anteriors que també van experimentar una mida notable. De fet, el forat d'ozó del 2023 ja ha superat la mida dels tres anys anteriors, ocupant més de 26 milions de km2, gairebé el doble de l'àrea de l'Antàrtida.

Entendre la variabilitat de l'ozó és crucial a causa de la seva influència significativa en el clima de l'hemisferi sud. El forat d'ozó antàrtic interactua amb el delicat equilibri atmosfèric, afectant els patrons del vent i el clima superficial, que poden tenir repercussions locals. Kessenich va explicar que, tot i que el forat d'ozó està separat dels efectes dels gasos d'efecte hivernacle sobre el clima, té un paper integral en la distribució de la llum UV i l'emmagatzematge de calor a l'atmosfera.

Abordant les preocupacions sobre els raigs UV extrems, Kessenich va assegurar als individus de Nova Zelanda que el forat d'ozó antàrtic generalment no s'estén per sobre del país, ja que es troba principalment directament sobre l'Antàrtida i el pol sud. Això posa els neozelandesos en un risc més baix d'augmentar l'exposició als raigs UV.

En general, aquest estudi serveix com a recordatori que la complexa dinàmica del forat d'ozó antàrtic requereix un seguiment i una comprensió contínues. Tot i que la regulació dels CFC ha donat resultats positius, és essencial investigar i abordar els factors multifacètics en joc per gestionar i mitigar eficaçment l'impacte del forat de l'ozó sobre el clima i els patrons meteorològics regionals.

Preguntes més freqüents (FAQ)

1. Què causa el forat d'ozó antàrtic?

El forat de l'ozó antàrtic s'atribueix principalment a la presència de clorofluorocarburs (CFC) i altres substàncies que esgoten la capa d'ozó. Tanmateix, aquest estudi recent suggereix que factors complexos més enllà dels CFC també poden contribuir al forat de l'ozó.

2. El forat de l'ozó ha anat millorant?

Tot i que el Protocol de Mont-real ha regulat amb èxit la producció i el consum de productes químics que esgoten la capa d'ozó, l'estudi revela que el forat d'ozó antàrtic s'ha mantingut notablement gran durant els últims quatre anys i fins i tot ha superat els rècords anteriors de mida.

3. Com afecta el forat de l'ozó al clima?

El forat d'ozó té efectes aigües avall sobre els patrons del vent i el clima superficial a l'hemisferi sud. Pot afectar les condicions meteorològiques locals i té implicacions per a la distribució de la calor a l'atmosfera.

4. Hi ha risc d'augmentar l'exposició als UV a causa del forat d'ozó?

Tot i que el forat d'ozó pot causar nivells ultraviolats extrems a l'Antàrtida, generalment no s'estén significativament per sobre de regions com Nova Zelanda. Les persones d'aquestes zones no s'han de preocupar per aplicar protector solar addicional a causa de l'impacte directe del forat d'ozó.

[Font: Universitat d'Otago]