Les persones amb VIH amb més risc de reinfecció per COVID-19, segons l'estudi

Un nou estudi dirigit pels Centres per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC) revela que les persones amb VIH (PWH) tenen taxes més altes de reinfecció per COVID-19 en comparació amb les que no tenen VIH (PWOH).

L'estudi, publicat a Emerging Infectious Diseases, va analitzar dades de 453,587 adults de Chicago que estaven infectats amb SARS-CoV-2 des de la seva infecció inicial fins al maig de 2022. Els investigadors van examinar els resultats de les proves de COVID-19 i els registres de vacunació relacionats amb el VIH/SIDA millorat de Chicago. Sistema de denúncia de la sida.

L'estudi va trobar que el 5.3% de les persones positives amb COVID van experimentar reinfecció, incloent el 6.7% de PWH i el 5.2% de PWOH. El PWH va tenir una taxa de reinfecció de 66 per 1,000 persones-any, superior al 50 per 1,000 persones-anys entre PWOH. Després d'ajustar-se per altres factors, PWH va tenir una taxa significativament més alta de reinfecció per COVID-19 (1.46 per 1,000 persones-any) en comparació amb PWOH.

Es va observar que entre els individus que van experimentar una reinfecció, el PWH acostuma a ser més gran (amb una edat mitjana de 43 anys) en comparació amb el PWOH (amb una edat mitjana de 36 anys). Els PWH també eren més propensos a ser homes (79.3% versus 40.9%) i negres (53.7% versus 27.0%). A més, PWH tenia una probabilitat més alta d'haver rebut la sèrie primària de vacuna contra la COVID-19 i el reforç en comparació amb PWOH (31.8% enfront del 22.1%). Curiosament, un percentatge menor de PWH no estaven vacunats en el moment de la seva primera infecció en comparació amb PWOH (87.5% enfront del 91.0%).

L'estudi destaca la importància de la PWH seguint el calendari de vacunació recomanat contra la COVID-19, inclosa la recepció de dosis de reforç, per mitigar el risc de reinfecció per SARS-CoV-2. Dels residents que van rebre la vacuna abans de la seva primera infecció, el 54.2% havien completat la sèrie primària de vacunes Pfizer/BioNTech. Entre les persones que van experimentar una reinfecció, el 39.6% havia completat la sèrie primària però encara no havia rebut un reforç.

Independentment de l'ona variant i del trimestre natural, PWH va mostrar constantment una taxa de reinfecció més alta que PWOH. La incidència més alta de reinfecció entre PWH es va produir durant el predomini de la soca Omicron, amb 50 casos per 1,000 persones-any. En general, hi va haver un excés de 16 reinfeccions per cada 1,000 persones-anys entre els PWH.

Per prevenir les reinfeccions per SARS-CoV-2, els autors subratllen que el PWH hauria de complir el calendari recomanat de vacuna contra la COVID-19, incloses les dosis de reforç.

Fonts:

- Centres per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC)

– Revista de malalties infeccioses emergents