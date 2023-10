L'estudi descobreix que l'afiliació religiosa no afecta l'ús de la pornografia en línia a Alemanya

Un estudi recent publicat a Archives of Sexual Behavior ha explorat la relació entre l'afiliació religiosa i l'ús de pornografia en línia a Alemanya. Els investigadors van utilitzar dades del panell de seguiment web combinades amb dades de l'enquesta per obtenir informació sobre els comportaments en línia de diferents grups religiosos.

Contràriament als estudis anteriors que suggerien una forta correlació entre la religiositat i l'ús de la pornografia, les troballes indiquen que els catòlics alemanys, els protestants i els religiosos no afiliats tenen una probabilitat similar d'utilitzar pornografia en línia. D'altra banda, els membres de religions minoritàries, com els musulmans o els cristians ortodoxos, tenen menys probabilitats de participar en la pornografia en línia.

L'estudi també va revelar resultats contrastats en comparació amb investigacions realitzades a altres països. A Alemanya, ser protestant o catòlic no redueix significativament la probabilitat d'utilitzar pornografia en línia, a diferència de països com els Estats Units. Els investigadors especulen que aquesta diferència es pot atribuir a les actituds comparativament més liberals dels cristians alemanys.

Una limitació de les investigacions anteriors sobre aquest tema és que es basava en gran mesura en l'autoinforme mitjançant enquestes, que poden estar subjectes a biaixos i imprecisions. L'ús de dades del panell de seguiment web proporciona una mesura més objectiva i precisa del comportament en línia de les persones, inclòs l'ús de pornografia.

Els investigadors suggereixen que les troballes d'aquest estudi desafien les suposicions anteriors i destaquen la importància d'utilitzar mètodes alternatius, com ara el seguiment web, per estudiar temes sensibles com la pornografia en línia. En confiar en les dades de seguiment web, els investigadors poden evitar les limitacions associades a les dades autoinformades, garantint una comprensió més completa de les activitats reals en línia de les persones.

En general, aquest estudi contribueix a la nostra comprensió de la relació entre l'afiliació religiosa i l'ús de pornografia en línia a Alemanya. Subratlla la necessitat d'una investigació matisada que tingui en compte les diferències culturals i religioses a l'hora d'examinar aquests comportaments.

Font: GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften

Referència:

Maximilian TP von Andrian-Werburg et al, A Reevaluation of Online Pornography Use in Germany: A Combination of Web Tracking and Survey Data Analysis, Archives of Sexual Behavior (2023). DOI: 10.1007/s10508-023-02666-8