Les noves proves donen suport a l'ocupació humana anterior a Amèrica del Nord

Un estudi recent ha proporcionat proves addicionals que recolzen la teoria que els humans van aparèixer per primera vegada a Amèrica del Nord molt abans del que es creia. L'estudi es va centrar en les petjades fossilitzades descobertes al parc nacional de White Sands a Nou Mèxic, que es van datar inicialment entre 20,000 i 23,000 anys enrere.

Les estimacions d'edat originals es van obtenir mitjançant datació amb radiocarboni, però hi havia preocupacions que les edats poguessin ser inexactes a causa de la presència de plantes aquàtiques a la zona. Per solucionar-ho, els investigadors van utilitzar dos nous enfocaments per datar les petjades i verificar les troballes inicials.

En primer lloc, els investigadors van recórrer al pol·len de coníferes, que es pot datar amb radiocarboni sense problemes potencials. Van comparar les edats de les mostres de pol·len, preses dels mateixos estrats que les llavors originals utilitzades per a la datació, i van trobar que eren estadísticament iguals cada vegada. Això va proporcionar més confiança en les estimacions d'edat originals.

En segon lloc, els investigadors van utilitzar una tècnica de datació anomenada luminescència estimulada òpticament, que determina l'última vegada que els grans de quars van estar exposats a la llum solar. Mitjançant l'anàlisi de mostres de quars preses de les capes que portaven la petjada, van trobar que l'edat mínima era d'aproximadament 21,500 anys, donant suport encara més a les troballes del radiocarboni.

Les múltiples línies d'evidència, inclosa la datació original per radiocarboni, la comparació de les edats del pol·len i els resultats de la luminescència estimulada òpticament, van convergir per donar suport a un interval d'edat de 21,000 a 23,000 anys per a les petjades. Els investigadors van emfatitzar la importància d'aquesta convergència per oferir un fort suport a l'ocupació humana anterior d'Amèrica del Nord.

En donar llum sobre aquest antic període de la història humana, aquestes troballes contribueixen a una comprensió més profunda dels orígens i els patrons de migració dels primers humans. L'estudi demostra la importància de la validació creuada i de múltiples línies d'evidència en la investigació científica, especialment en els casos en què hi ha controvèrsia.

En general, aquest estudi reforça significativament el cas d'una presència humana anterior a Amèrica del Nord i posa de manifest la necessitat de continuar explorant i investigant el nostre passat antic.

Fonts:

– Article original: Jeffrey Pigati, Kathleen Springer, et al. Les estimacions d'edat independents resolen la controvèrsia de les petjades humanes antigues a White Sands. Ciència. DOI: 10.1126/science.adh5007