Asteroide 33 Polyhymnia: una entitat misteriosa i ultra densa

Investigadors de la Universitat d'Arizona a Tucson han fet un descobriment desconcertant mentre estudiaven l'asteroide 33 Polyhymnia. Aquest asteroide, que porta el nom de la musa grega dels himnes sagrats, ha despertat l'interès dels astrofísics per la seva increïble densitat. De fet, 33 Polyhymnia és tan densa que els científics plantegen la hipòtesi que pot estar composta per elements que no es troben a la taula periòdica.

La possibilitat que els asteroides tinguin composicions desconegudes a la Terra és especialment significativa per a aquells que participen en els esforços de mineria espacial. Les empreses interessades a extreure asteroides per a metalls preciosos com l'or trobarien molt intrigant l'existència d'aquests elements.

En un estudi publicat a The European Physical Journal Plus, els investigadors van classificar 33 Polyhymnia com un objecte ultradens compacte (CUDO) i van trobar que té una densitat mesurada superior a qualsevol element conegut a la Terra. Especulen que aquest asteroide pot estar compost d'elements superpesats abans no identificats pels humans.

La densitat d'aquests elements hipotètics seria encara més gran que la de l'osmi, que actualment és l'element estable natural més dens conegut. Amb un nombre atòmic al voltant de 164, aquests elements superarien la densitat de l'osmi.

L'equip de la Universitat d'Arizona va explorar les propietats dels elements amb nombres atòmics més alts que els de la taula periòdica. Tot i que van examinar elements com l'osmi i altres que s'han produït artificialment amb nombres atòmics més alts, no van poder trobar-ne cap amb densitats de massa que poguessin explicar les observacions fetes a 33 Polyhymnia.

Els investigadors van proposar que si els elements superpesats són prou estables, podrien existir dins dels nuclis d'asteroides densos com el 33 Polyhymnia. Això obre possibilitats fascinants per a una major exploració i comprensió de la composició dels asteroides al nostre sistema solar.

Els esforços recents de la NASA per estudiar i obtenir mostres d'asteroides s'alineen amb les troballes de la Universitat d'Arizona. L'èxit de la recuperació de la primera mostra d'asteroide de l'asteroide Bennu, així com el llançament de la nau espacial Psyche per estudiar l'asteroide metàl·lic Psyche, subratlla la importància d'investigar aquests cossos celestes. Aquestes missions podrien proporcionar informació valuosa sobre la formació i la composició dels asteroides, donant llum a la història primerenca del nostre sistema solar.

Fonts:

– Investigadors de la Universitat d'Arizona, The European Physical Journal Plus