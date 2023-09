Assisteix a l'espectacular aurora boreal a Irlanda i Irlanda del Nord

Les aurores boreals, una de les exhibicions naturals més impressionants del món, es poden veure a diversos llocs d'Irlanda i Irlanda del Nord. Tot i que no hi ha garanties de presenciar aquest magnífic espectacle de llum, el proper equinocci del 23 de setembre pot oferir una millor oportunitat, segons David Moore, editor de la revista Astronomy Ireland. Les condicions del camp magnètic de la Terra i la inclinació del planeta durant aquest temps augmenten la possibilitat de veure l'aurora.

La costa nord rural d'Irlanda del Nord es considera un dels millors llocs per observar les llums, ja que no hi ha llums de la ciutat a la distància i la vista dóna a l'oceà Atlàntic. Mayo, que també té vistes a l'oceà, és un altre bon lloc per veure l'aurora boreal. Tanmateix, els cels clars són essencials per veure'ls des de qualsevol lloc del país.

El procés de l'aurora comença amb erupcions solars al sol, que alliberen milers de milions de tones de radiació a l'espai. Aquestes partícules atòmiques arriben a l'atmosfera terrestre després d'aproximadament dos dies i són arrossegades cap als pols nord i sud pel camp magnètic terrestre. Quan xoquen amb àtoms i molècules de l'atmosfera, generen colors vibrants que caracteritzen les aurores boreals.

La intensitat de les llums depèn de l'activitat de les partícules, amb una forma oval típica formant-se al voltant del pol nord. En casos rars, quan hi ha una gran explosió solar, l'anell s'expandeix i pot arribar fins al sud d'Irlanda. Per augmentar les possibilitats de veure l'aurora, és crucial estar lluny de les llums artificials. Viure en un poble o ciutat només pot oferir una visió de les pantalles principals, mentre que els llocs més foscos del camp ofereixen una millor visió.

Astronomy Ireland disposa d'un servei d'alerta d'aurores, que ofereix actualitzacions diàries sobre les condicions del cel i la possibilitat de veure l'aurora boreal. És important tenir en compte que l'aurora es pot veure en qualsevol moment de la nit, amb duracions que van des d'unes poques hores fins a tota la nit.

Tot i que les condicions meteorològiques a Irlanda sovint presenten reptes, els propers anys són prometedors per presenciar les aurores boreals, ja que l'activitat del sol s'acostarà el 2025. Per tant, estigueu atents al cel i espereu que hi hagi nits clares per experimentar aquesta meravella. fenomen natural inspirador.

Fonts:

– Revista Astronomy Ireland