L'impacte imprevist de la mineria del fons marí sobre les meduses: un descobriment sorprenent

La mineria del fons marí, una indústria emergent destinada a extreure minerals preciosos dels "nòduls" metàl·lics del fons oceànic, ha despertat la preocupació entre els científics marins sobre el seu dany potencial per a la vida de les profunditats marines. Un experiment recent realitzat per avaluar els efectes de l'activitat minera en els organismes marins ha revelat impactes inesperats sobre les meduses comunes, donant llum a les conseqüències de gran abast de la mineria del fons marí.

L'estudi, publicat a la revista Nature Communications, es va centrar en les meduses amb casc i va utilitzar tancs especialitzats en un vaixell d'investigació per simular les condicions generades per les operacions mineres. Els científics van descobrir que aquestes criatures gelatinoses mostraven una sensibilitat notable als plomalls de sediments, que imiten les pertorbacions causades per les activitats mineres al fons del mar. Les meduses van mostrar una resposta elevada a la presència de sediments, amb implicacions per a la seva supervivència i benestar.

Tot i que les empreses mineres argumenten que la mineria del fons marí ofereix un enfocament més respectuós amb el medi ambient de l'extracció de minerals que la mineria terrestre, els científics marins persisteixen preocupacions pel que fa al seu impacte potencial en ecosistemes poc estudiats. L'oceà profund encara no s'ha explorat, i les conseqüències de la mineria del fons marí sobre la vida marina, especialment les que habiten la columna d'aigua, encara no s'entenen del tot.

La investigadora principal, la doctora Helena Hauss, de l'institut de recerca noruec Norce, va destacar la importància de l'estudi experimental, afirmant que es va seleccionar un organisme distribuït globalment per replicar les condicions del món real i avaluar els efectes sobre la vida marina de manera integral.

En dur a terme la seva investigació, els científics van haver de treballar en circumstàncies úniques a causa de la sensibilitat de la medusa a la llum. Per tant, els experiments es van dur a terme a la nit en un laboratori fosc a bord del vaixell de recerca. Els investigadors van crear dipòsits rotatius que reproduïen la pertorbació i la circulació de sediments a l'aigua causada pels vehicles submarins utilitzats en l'extracció de minerals.

L'experiment, part del projecte europeu iAtlantic, va revelar resultats intrigants. Quan les meduses es van exposar al sediment i van quedar recobertes, van produir una quantitat excessiva de moc com a resposta protectora. Aquest mecanisme defensiu intensiu en energia va desviar els recursos de l'alimentació i el moviment, afectant la seva condició física general. Una anàlisi addicional de les mostres preses de les meduses va indicar signes d'estrès agut, inclosa l'activació de gens associats a la cicatrització de ferides.

Aquestes troballes subratllen la vulnerabilitat de les meduses de casc i altres criatures a la columna d'aigua. Els seus cossos delicats i gelatinosos s'adapten a la seguretat de la regió de l'aigua mitjana, on la transparència i la bioluminescència tenen un paper vital en la comunicació. És probable que les condicions alterades derivades de les activitats mineres en aigües profundes pertorbin els ecosistemes en què han evolucionat aquests organismes.

És evident que una investigació addicional i una avaluació acurada dels impactes potencials són crucials abans de participar en operacions mineres de fons marí a gran escala. Els científics, els responsables polítics i les parts interessades de la indústria han de col·laborar per obtenir una comprensió integral de les conseqüències a llarg termini per garantir la protecció dels nostres delicats ecosistemes marins.

