Els científics que analitzen les dades recollides d'un avió d'investigació a l'estratosfera han fet un descobriment sorprenent: petites peces de metall i elements exòtics de naus espacials descartades. La investigació, realitzada per la National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA), juntament amb la Universitat de Purdue i la Universitat de Leeds, va trobar alumini i altres metalls incrustats en aproximadament el 10% de les partícules de l'estratosfera. Entre els elements més inesperats hi havia el niobi i l'hafni, que són elements rars que normalment no es troben en aquesta regió de l'atmosfera. El misteri del seu origen es va resoldre quan els elements es van localitzar fins a satèl·lits i propulsors de coets, que els utilitzen en aliatges d'alt rendiment i resistents a la calor.

La investigació va utilitzar un instrument especialitzat anomenat PALMS (Particle Analysis by Laser Spectrometry) instal·lat en un avió d'investigació per recollir i analitzar químicament partícules d'aire individuals. L'estudi, publicat a Proceedings of the National Academy of Sciences, tenia com a objectiu estudiar les partícules d'aerosols a l'estratosfera. L'estratosfera, la segona capa de l'atmosfera terrestre, és la llar de la capa d'ozó, que protegeix el planeta de la llum ultraviolada perjudicial.

Tot i que la quantitat de contaminació de les escombraries espacials pot semblar petita, amb més de 5,000 satèl·lits llançats en els últims cinc anys i l'expectativa que la majoria d'ells eventualment tornin a entrar a l'atmosfera, cal entendre com afectarà això als aerosols estratosfèrics. OrbitingNow, una organització que rastreja objectes a l'espai exterior, actualment monitoritza uns 8,000 objectes en òrbita terrestre baixa que acabaran cremant-se a l'atmosfera.

Aquesta investigació posa de manifest l'impacte no vist de l'exploració espacial en el medi ambient de la Terra i la importància de l'eliminació responsable de les deixalles espacials. Comprendre com les escombraries espacials afecten la nostra atmosfera és crucial tant per a la protecció del nostre planeta com per al desenvolupament sostenible de la tecnologia espacial.

