Els paràsits manipulen els hostes utilitzant gens robats, segons l'estudi

Científics del RIKEN Center for Biosystems Dynamics Research han descobert un mètode fascinant que els paràsits utilitzen per manipular els seus hostes: els gens robats adquirits mitjançant la transferència de gens horitzontal. L'estudi, publicat a Current Biology, revela que els paràsits tenen la capacitat de manipular el comportament de l'hoste per a la seva pròpia supervivència i reproducció.

Un exemple d'aquesta manipulació es veu en els cucs de crin de cavall. Aquests cucs neixen a l'aigua i depenen d'insectes aquàtics per transportar-los a terra seca. Una vegada que arriben als seus hostes terrestres, com ara grills o mantis, els cucs manipulen el seu comportament per assegurar-se que finalment tornen a l'aigua, on poden continuar el seu cicle vital. Tot i que estudis anteriors han suggerit l'ús del mimetisme molecular per part dels paràsits, el mecanisme exacte darrere d'aquest fenomen s'ha mantingut difícil.

Per fer llum sobre aquest tema, els investigadors van examinar l'expressió gènica en un cuc de crin de cavall de Chordodes mentre manipulava el seu hoste mantis. Van descobrir que el cuc expressava més de 3,000 gens amb més intensitat durant la manipulació, cosa que indica la producció de proteïnes que influeixen en el sistema nerviós de l'hoste. En canvi, l'expressió gènica al cervell de la mantis es va mantenir sense canvis en comparació amb les mantis no infectades.

Aleshores, els investigadors van centrar la seva atenció en els orígens dels gens implicats en la manipulació de l'hoste. Van descobrir que molts dels gens del cuc de crin de cavall eren notablement similars als que es troben a les mantises. Això suggereix que els gens es van adquirir mitjançant la transferència de gens horitzontal, un procés en què els gens es transfereixen entre organismes sense reproducció. La transferència horitzontal de gens pot tenir conseqüències evolutives significatives, permetent als organismes adquirir ràpidament nous gens o funcions.

Una anàlisi posterior va donar suport a la idea que el mimetisme molecular observat en els cucs de crin de cavall és el resultat de la transferència horitzontal de gens de les mantis. Els investigadors van trobar que els gens clau implicats en la manipulació de l'hoste coincideixen amb els de les mantis, però estaven absents o diferents en les espècies de cuc de crin de cavall que no utilitzen hostes de mantis. Aquests gens de mimetisme, especialment els associats amb la neuromodulació, l'atracció de la llum i els ritmes circadians, semblen tenir un paper vital en la manipulació de l'hoste.

La transferència de gens horitzontal s'ha observat àmpliament en bacteris com un mecanisme per evolucionar la resistència als antibiòtics. El descobriment d'aquest procés entre organismes pluricel·lulars ofereix informació valuosa sobre l'evolució. Els investigadors esperen utilitzar el cuc de cabell com a model per investigar més la transferència horitzontal de gens i millorar la nostra comprensió de l'adaptació evolutiva.

