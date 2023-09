NGC 3156: Una galàxia lenticular notable

La imatge de la setmana del telescopi espacial Hubble mostra la captivadora NGC 3156, una galàxia lenticular que es troba entre una galàxia el·líptica i una espiral. Situat a uns 73 milions d'anys llum de distància de la Terra a la constel·lació de Sextans, NGC 3156 és una meravella celeste que val la pena explorar.

Els sextans, la constel·lació equatorial menor on resideix NGC 3156, tenen una importància històrica. El nom del sextant, un instrument utilitzat per a la navegació, aquesta constel·lació té arrels que es remunten molt abans del segle XVIII. Els estudiosos islàmics van desenvolupar sextants astronòmics segles abans que s'inventessin els sextants de navegació, utilitzant aquestes eines per mesurar angles al cel. En particular, Ulugh Beg, de la dinastia timúrida, va construir un enorme sextant amb un radi de 18 metres al segle XV a Samarcanda, Uzbekistan, mostrant les antigues aplicacions d'aquest instrument astronòmic.

En l'astronomia moderna, els sextants han estat substituïts per instruments més precisos utilitzats per al posicionament d'estrelles i objectes celestes. Malgrat aquest canvi, NGC 3156 s'ha estudiat àmpliament, centrant-se en els seus cúmuls globulars, la formació d'estrelles recents i fins i tot l'impacte d'un forat negre supermassiu al seu centre, que està devorant les estrelles circumdants.

Un sextant, en el context dels instruments de navegació, és una eina valuosa per determinar la latitud durant la navegació marina i aèria. Amb la forma d'una sisena part de cercle, aquest instrument de precisió utilitza un telescopi i miralls reflectants per mesurar l'angle entre un objecte celeste, com una estrella o la lluna, i l'horitzó. En observar l'altitud d'aquests cossos celestes, els mariners i els aviadors poden determinar amb precisió la seva ubicació a la Terra. Els sextants han jugat un paper crucial a l'hora de traçar rumbs a través d'extensos i sense marcar trams de l'oceà o del cel.

NGC 3156 ofereix una visió fascinant de les meravelles de l'univers. En combinar la importància històrica amb els descobriments moderns, aquesta galàxia lenticular continua captivant els astrònoms i inspirant més exploració del cosmos.

