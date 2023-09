Els astrònoms descobreixen potencials llavors d'estrelles als núvols foscos d'infrarojos

Un estudi recent realitzat per astrònoms que utilitzen el telescopi Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) ha aportat una nova llum sobre la formació d'estrelles de gran massa. Els investigadors es van centrar en 39 núvols foscos infrarojos (IRDC), que són núvols massius, freds i densos de gas i pols que es creu que són els llocs de naixement d'estrelles massives.

L'equip va descobrir més de 800 llavors d'estrelles potencials, o nuclis de núvols moleculars, dins d'aquests IRDC. Curiosament, el 99% d'aquests nuclis no tenen la massa necessària per evolucionar cap a estrelles de gran massa, cosa que suggereix que el mecanisme de formació d'estrelles de gran massa difereix fonamentalment del de les estrelles de poca massa.

Una troballa intrigant de l'estudi és la distribució d'aquests nuclis. En els cúmuls estel·lars, les estrelles de gran massa normalment s'agrupen, mentre que les estrelles de poca massa es distribueixen més àmpliament. Tanmateix, els investigadors van trobar que les ubicacions dels nuclis de massa més alta dins dels IRDC no mostraven cap preferència en comparació amb les posicions dels nuclis de menor massa. En canvi, l'equip va observar que els nuclis més densos tendien a concentrar-se localment. Això indica que els nuclis més densos, en lloc de simplement nuclis més massius, podrien ser els precursors de les estrelles de gran massa.

Comprendre la formació d'estrelles de gran massa és crucial perquè tenen un paper vital en l'evolució de l'Univers. Les estrelles de gran massa contribueixen a l'alliberament d'elements pesants i les seves morts explosives, ja que les supernoves creen ones de xoc que donen forma als seus entorns. Tanmateix, a causa de la seva raresa, el mecanisme pel qual es formen estrelles massives s'ha mantingut poc conegut.

Aquest estudi proporciona informació valuosa sobre les primeres etapes de la formació d'estrelles de gran massa. Mitjançant la identificació de llavors d'estrelles potencials dins dels IRDC, els astrònoms poden ampliar la seva comprensió dels complexos processos implicats en el naixement d'estrelles massives.

