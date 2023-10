Elon Musk prediu el llançament de la nau estel·lar i l'aterratge a Mart d'aquí a quatre anys

Durant una entrevista al Congrés Astronàutic Internacional, Elon Musk va compartir la seva visió del vol espacial interplanetari i va fer prediccions atrevides sobre el futur del coet Starship de SpaceX.

Musk va expressar certa frustració amb l'Administració Federal d'Aviació (FAA) dels Estats Units pel que fa al calendari per a la recuperació de la primera etapa del sistema de llançament. Va esmentar que l'obtenció de les llicències necessàries podria trigar "potser menys d'un any", deixant entreveure els possibles retards causats pels processos reguladors.

El primer intent de llançar el combo complet de Starship i Super-Heavy Booster el 2023 no va tenir èxit, amb danys greus a la plataforma de llançament. El proper segon intent està pendent de l'aprovació reguladora.

Per agafar un reforç amb els braços de la torre de llançament el 2024, Musk va emfatitzar la necessitat d'una cadència de llançament impressionant, que requeriria la il·luminació verda de la FAA. Tanmateix, fins i tot si la captura no es produeix el 2024, no dificultaria el progrés del programa Starlink. Musk va esmentar que s'espera que el desplegament dels satèl·lits Starlink v3 comenci d'aquí a un any aproximadament.

A més d'aquestes prediccions, Musk també va esmentar l'ambiciós objectiu d'aterrar a Mart d'aquí a quatre anys. Això requeriria no només el bon funcionament de la nau espacial, sinó també la capacitat d'aterrar amb seguretat a la superfície marciana. Musk va atribuir el període de temps a l'alineació planetària com a factor clau.

Tot i que Musk no va proporcionar molts detalls específics sobre el progrés actual de la nau estel·lar, sí que va esmentar extreure lliçons del coet N1 soviètic, que té similituds en el disseny. El coet Lluna soviètic va experimentar quatre errors de llançament, que van provocar la cancel·lació del programa.

En general, l'entrevista d'Elon Musk va posar de manifest el seu compromís d'impulsar els límits en l'exploració espacial. Amb objectius ambiciosos per al llançament de Starship, el desplegament de Starlink i un aterratge a Mart d'aquí a quatre anys, els futurs esforços de SpaceX segurament seran observats de prop.

