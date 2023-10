Noves proves suggereixen que els misteriosos flaixos de ràdio són causats per Starquakes

Els astrònoms de la Universitat de Tòquio han trobat noves evidències que indiquen que els enigmàtics esclats de llum de ràdio que travessen l'Univers són causats per terratrèmols. Abans es pensava que aquestes ràfegues, conegudes com a ràdio ràpides (FRB), eren similars a les erupcions solars. Tanmateix, una anàlisi de milers de flaixos de tres fonts FRB repetides ha revelat semblances sorprenents amb els terratrèmols.

Normalment, amb una durada de només mil·lisegons, els FRB són emissions d'ones de ràdio immensament potents, equivalents a la producció d'energia de 500 milions de sols. A causa de la seva naturalesa efímera, són difícils d'estudiar. Però en els darrers anys, els astrònoms han tingut avenços descobrint fonts FRB repetitives i fins i tot identificant un FRB procedent de la Via Làctia, que emana d'un magnetar, un tipus d'estrella de neutrons amb un camp magnètic extremadament potent.

Es creu que els magnetars, amb els seus immensos camps magnètics, es distorsionen de forma a causa de la tensió entre la seva forta atracció magnètica cap a l'exterior i l'atracció gravitatòria cap a l'interior causada pels seus densos nuclis estel·lars. Aquesta distorsió pot fer que el magnetar es trenqui i tremoli, donant lloc a l'alliberament de potents bengales i ones de ràdio: ràfegues ràpides de ràdio. Això proporciona una possible explicació d'aquestes erupcions còsmiques.

Per investigar més, els astrònoms van realitzar una anàlisi estadística comparant les distribucions d'energia i temps de prop de 7,000 esclats FRB de tres fonts amb dades de terratrèmols i erupcions solars. Van trobar similituds significatives entre els patrons de FRB i terratrèmols, com ara la probabilitat que es produeixin rèpliques i la relació amb el retard. Tanmateix, no hi va haver una correlació similar amb les erupcions solars.

Aquestes troballes reforcen la possibilitat que els terratrèmols siguin responsables dels FRB. Tot i que hi pot haver altres explicacions per a altres fonts, entendre la naturalesa d'aquests esclats particulars podria proporcionar informació sobre els terratrèmols, així com el comportament dels magnetars i les estrelles de neutrons en general. L'estudi dels terratrèmols en els entorns densos d'estrelles ultradenses com les estrelles de neutrons també podria oferir noves comprensió de la matèria d'alta densitat i les lleis fonamentals de la física nuclear.

