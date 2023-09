SpaceX llança un tren de llum colorit amb satèl·lits Starlink

Un llançament recent de SpaceX ha creat un impressionant tren lleuger a través del cel nocturn. El llançament, que va tenir lloc a l'estació de la força espacial de Cap Cañaveral a Florida, va enviar 22 satèl·lits Starlink a l'òrbita terrestre baixa. Aquests satèl·lits, que formen part de la iniciativa global d'Internet de banda ampla de SpaceX, han captivat els observadors de diversos estats, inclosos Connecticut, Utah, Illinois, Michigan, Ohio i Wisconsin.

Els satèl·lits Starlink són els responsables de proporcionar Internet de banda ampla als usuaris de tot el món. Des del seu llançament inicial el 2019, SpaceX ha desplegat més de 3,000 satèl·lits. L'empresa pretén col·locar un total de 7,500 satèl·lits en òrbita terrestre baixa, tal com ha aprovat la Comissió Federal de Comunicacions.

Un cop en òrbita, els satèl·lits Starlink es mouen en un camí recte, reflectint la llum i fent-los visibles des del terra. Tanmateix, la seva visibilitat és limitada, ja que finalment estableixen les seves pròpies òrbites. Durant el seu trànsit, una cadena Starlink pot parpellejar pel cel diverses vegades en una sola nit.

Per als interessats a detectar els satèl·lits, hi ha diversos recursos d'Internet disponibles. L'aplicació web i mòbil "Find Starlink" permet als usuaris fer un seguiment de cadenes de satèl·lits en funció de les coordenades o la ciutat. Satellitemap.space ofereix un mapa semblant a un globus que mostra les ubicacions dels satèl·lits Starlink i proporciona detalls com ara dates de llançament i cursos recents. Els usuaris poden marcar les seves cases al mapa per determinar quan passarà un satèl·lit per sobre.

El recent tren lleuger creat pels satèl·lits Starlink ha proporcionat una visió captivadora i inusual per als observadors de diversos estats. A mesura que SpaceX continua llançant més satèl·lits, el cel nocturn pot veure pantalles encara més enlluernadores en el futur.

