El satèl·lit Starlink es desintegra sobre el Carib: presencia una reentrada espectacular

Els testimonis de Puerto Rico i la República Dominicana van gaudir d'una visió notable el 6 de setembre de 2023. Van observar una reentrada per satèl·lit que va abastar tot el cel, d'horitzó a horitzó, obrir un camí de sud-oest a nord-est. L'objecte responsable d'aquesta pantalla va ser identificat com Starlink-30167, un satèl·lit de la constel·lació Starlink de SpaceX. Llançat el 28 de juliol de 2023, el Starlink-30167 formava part d'un grup de 22 satèl·lits d'Internet. No obstant això, no va aconseguir la seva òrbita prevista i va anar perdent altitud gradualment, i finalment va tornar a entrar a l'atmosfera terrestre.

La desintegració del satèl·lit Starlink es va capturar des de diferents angles en un vídeo, proporcionant una visualització espectacular de l'esdeveniment. A mesura que el satèl·lit es va desintegrar, petits fragments es van separar de l'objecte principal, alguns liderant l'esdeveniment mentre que altres van quedar enrere. Aquesta fragmentació és una clara indicació que l'objecte observat és deixalles espacials en lloc d'un meteor natural. Les restes espacials sovint apareixen com un "meteor" de moviment lent que pot durar un o dos minuts, en fort contrast amb la breu durada d'un meteor natural.

Aquesta no és la primera vegada que els satèl·lits Starlink són testimonis de la desintegració al cel. En un esdeveniment anterior el 7 de febrer de 2022, un grup de satèl·lits recentment llançats va tornar a entrar a l'atmosfera a causa d'una tempesta geomagnètica del sol. Aquestes tempestes poden fer que l'atmosfera s'escalfi i afecti la densitat atmosfèrica, provocant un augment de l'arrossegament i la reentrada de satèl·lits de baixa altitud.

A mesura que la tecnologia i l'exploració espacial continuen avançant, és important poder distingir entre meteors naturals i restes espacials. Les característiques de les deixalles espacials, com ara el seu moviment lent i la seva fragmentació notable, poden ajudar a identificar-los com un objecte artificial. L'observació d'esdeveniments com la desintegració del satèl·lit Starlink no només ofereix un espectacle fascinant, sinó que també ofereix una valuosa informació sobre el comportament de les deixalles espacials.

Fonts:

– Aeroespacial

– Eddie Irizarry, ambaixador del Sistema Solar de la NASA per a la Societat Astronòmica del Carib.