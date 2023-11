S'ha revelat la nova data de llançament de la missió CST-100 Starliner de Boeing

En una emocionant actualització de la NASA, el primer llançament tripulat del vehicle CST-100 Starliner de Boeing tindrà lloc a l'abril, segons Phil McAlister, director de la divisió espacial comercial de la NASA. La missió de prova de vol de la tripulació (CFT), inicialment prevista per al 2022, es va retardar per resoldre problemes tècnics. Tanmateix, els preparatius per a la missió estan encaminats i, si tot va bé, el llançament es farà el 14 d'abril.

La missió CFT té una gran importància, ja que marca no només el primer vol tripulat per a la nau espacial Starliner, sinó també la primera vegada que una càpsula nord-americana amb tripulació aterrarà a terra en comptes d'esquitxar-se a l'oceà. A més, aquest serà el primer llançament tripulat des de Cap Cañaveral des de la missió Apollo 7 el 1968.

La NASA i Boeing han estat treballant dur per abordar els problemes tècnics identificats durant els preparatius per a la missió CFT. Un dels problemes va implicar l'eliminació de la cinta inflamable dels arnes de cables de la càpsula Starliner. Segons Dave McCann, l'enginyer en cap de Boeing per al programa Starliner, s'han retirat més de 1,300 metres de cinta i s'han substituït per alternatives no inflamables. Els equips han treballat diligentment per garantir la seguretat del vehicle.

Un altre aspecte significatiu de la missió és el redisseny dels enllaços suaus dels paracaigudes de la nau espacial per augmentar el seu marge de seguretat. Al gener està prevista una prova de caiguda per avaluar el rendiment dels enllaços redissenyats. La finalització amb èxit d'aquesta prova serà crucial per mantenir el calendari de llançament del 14 d'abril.

Una vegada que la missió CFT s'hagi volat amb èxit, el Starliner s'integrarà a la flota per a missions de rotació de la tripulació de l'Estació Espacial Internacional (ISS) de llarga durada. Això s'alternarà amb el Crew Dragon de SpaceX, contribuint a les missions regulars a l'ISS.

