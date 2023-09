Portant la meravella del cosmos als nens de Kenya

By

L'astrònom kenyà Susan Murabana té la missió de mostrar als nens de les comunitats rurals que la ciència és per a tothom. Al costat del seu marit, el fotògraf Daniel Chu Owen, Murabana viatja a aquestes comunitats amb un telescopi i un planetari inflable, ensenyant fins a 300 nens sobre les estrelles i els planetes. Aquesta iniciativa es finança amb els ingressos del viatge que donen suport al Telescopi Viatjant, una empresa social fundada per Murabana per educar i inspirar els joves sobre l'astronomia i la ciència.

La manca d'accés als telescopis i planetaris és un repte al qual s'enfronten molts nens a Kenya. Murabana espera que aquestes experiències ampliïn els seus horitzons i ampliïn la seva visió del món. En introduir els nens a les meravelles del cosmos, pretén inspirar i encendre la seva curiositat pel món i les oportunitats que hi ha més enllà de Kenya.

Font: The Guardian

Abordar les taxes de mortalitat materna mitjançant el suport al part

La Universitat Huston-Tillotson, una universitat històricament negra a Austin, Texas, ha llançat el programa Boldly BLUE per fer front a les altes taxes de mortalitat materna a l'estat, especialment entre les dones negres. La iniciativa té com a objectiu formar doulas, llevadores i consultores de lactància per oferir un suport essencial durant el procés de part.

Mitjançant l'augment de la diversitat i la disponibilitat d'experts en naixement al centre de Texas, la universitat espera millorar l'accés a una atenció contínua i culturalment alineada per a les persones que pateixen. El programa es centrarà inicialment en la formació de doulas, amb plans d'ampliació a consultores de lactància i llevadores l'any següent. Proporcionar aquests serveis sense cap cost ajudarà a garantir que més persones puguin accedir al suport que necessiten durant l'embaràs i el part.

Font: KUT

Transformar les bateries esgotades en recursos sostenibles

El reciclatge de bateries gastades pot ser la clau per a la producció sostenible de bateries per a la transició energètica neta. Les regulacions a Europa estan pressionant per augmentar el reciclatge de les bateries, cosa que pot reduir l'impacte ambiental de la fabricació de bateries minimitzant la necessitat d'explotació extensiva i minimitzant els residus.

Anteriorment, el reciclatge de bateries d'ions de liti era limitat i desafiant. No obstant això, la nova normativa a Europa obliga a la recollida i el reciclatge de bateries d'ions de liti de vehicles elèctrics, bicicletes elèctriques i sistemes d'emmagatzematge d'energia. Les regles també inclouen objectius estrictes de recuperació de metalls. Aquestes normatives es veuen com un pas cap a la creació d'un bucle tancat de materials crítics.

Mitjançant el reciclatge de metalls com el liti, el cobalt i el níquel de les bateries esgotades, la producció de noves bateries pot ser més sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

Font: Grist