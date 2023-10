Revelant les complexitats de la degradació de proteïnes cel·lulars: una porta d'entrada a noves terapèutiques

Científics de la Universitat de Stanford han fet un descobriment innovador en el camp de la degradació de les proteïnes cel·lulars, donant llum a un procés que fa temps que ha eludit la comprensió detallada. Aquest nou coneixement té un potencial immens per al desenvolupament de terapèutiques dirigides a trastorns relacionats amb l'edat, malalties autoimmunes, càncers resistents al tractament i trastorns d'emmagatzematge lisosomal.

Les proteïnes, els cavalls de batalla de la funció cel·lular, tenen funcions tant beneficioses com destructives en el cos humà. Tot i que estan implicats en la digestió i la reparació muscular, també poden contribuir al creixement de tumors, la malaltia d'Alzheimer i les complicacions del cor. Tradicionalment, els fàrmacs s'han dissenyat per inhibir les proteïnes bloquejant els seus llocs actius, però aquest enfocament es limita a les proteïnes que interaccionen amb les cèl·lules. Va sorgir una tècnica més avançada anomenada quimeres dirigides a la proteòlisi (PROTAC), que va permetre la degradació de proteïnes intracel·lulars problemàtiques als lisosomes, la proteïna de la cèl·lula "estelladora de fusta".

Tanmateix, els PROTAC només es dirigeixen a proteïnes que ja es troben dins de la cèl·lula, deixant de banda una part important de possibles dianes terapèutiques. Recentment, els investigadors de Stanford van introduir quimeres dirigides a lisosomes (LYTAC) per abordar aquesta limitació, permetent la identificació i el marcatge de proteïnes extracel·lulars per a la seva degradació. Tot i que aquest avenç va obrir noves vies per al descobriment i el tractament de fàrmacs, els mecanismes subjacents no estaven clars, cosa que dificultava l'optimització i la predicció de l'eficàcia de LYTAC.

En un estudi publicat a Science, els científics van utilitzar una pantalla genètica CRISPR per investigar els factors cel·lulars implicats en la degradació de proteïnes mediada per LYTAC. Les seves investigacions van revelar una correlació entre els nivells de cullin neddylated 3 (CUL3) -una proteïna responsable de la degradació de proteïnes cel·lulars- i l'eficàcia dels LYTAC. Els nivells més alts de CUL3 neddylated es van associar amb una major eficàcia de LYTAC. Sorprenentment, aquesta troballa suggereix que detectar la presència de CUL3 neddylated podria servir com a prova predictiva per a la resposta del pacient a la teràpia LYTAC.

A més, els investigadors van identificar un obstacle per als LYTAC, proteïnes que contenen 6-fosfats de manosa (M6P). Aquestes proteïnes, destinades als lisosomes, ocupen receptors a la superfície de la cèl·lula, impedint la unió de LYTAC. En inhibir la biosíntesi de M6P, els investigadors van observar un augment dels receptors desocupats, creant una oportunitat perquè els LYTAC segrestessin aquests receptors i facilitessin la degradació de proteïnes.

Aquests avenços no només milloren el potencial de les terapèutiques basades en LYTAC, sinó que també són prometedors per abordar els trastorns d'escassetat de lisosomes, condicions genètiques caracteritzades per enzims lisosomals inadequats o disfuncionals. En millorar el lliurament d'enzims de substitució als lisosomes, la comprensió dels mecanismes LYTAC podria conduir a tractaments més efectius per a aquests trastorns debilitants.

En conclusió, l'exploració en profunditat de la maquinària cel·lular responsable de la degradació dirigida de proteïnes ha donat a conèixer noves possibilitats per al desenvolupament i tractament de fàrmacs. Armats amb aquest coneixement, els investigadors poden optimitzar els LYTAC, apropant-nos un pas més a la lluita contra diverses malalties que durant molt de temps han suposat reptes importants en l'àmbit mèdic.

Preguntes freqüents

Què són els lisosomes? Els lisosomes són orgànuls cel·lulars responsables de degradar i reciclar diverses molècules, incloses proteïnes, greixos i hidrats de carboni. Funcionen com el sistema d'eliminació de residus de la cèl·lula. Què són els trastorns d'emmagatzematge lisosomal? Els trastorns de l'emmagatzematge lisosomal són condicions genètiques rares caracteritzades per deficiències o mal funcionament dels enzims lisosomals. Això condueix a l'acumulació de substàncies tòxiques a les cèl·lules, donant lloc a danys en teixits i òrgans. Com funciona la teràpia LYTAC? Els LYTAC són molècules dissenyades per unir-se a receptors específics a la superfície de la cèl·lula, marcant proteïnes per a la seva degradació en els lisosomes. Aquest enfocament permet la degradació dirigida de proteïnes extracel·lulars. Què és CUL3 neddylated? Neddylated CUL3 es refereix a una forma modificada de cullin 3, una proteïna que té un paper crucial en l'etiquetatge de proteïnes cel·lulars per a la seva degradació. El nivell de CUL3 neddylated es correlaciona amb l'eficàcia dels LYTAC. Quin impacte poden tenir aquestes troballes en la terapèutica? Els descobriments fets pels científics de Stanford proporcionen coneixements valuosos per al desenvolupament de teràpies més efectives basades en LYTAC. A més, entendre els mecanismes subjacents a la degradació de proteïnes pot ajudar en el tractament dels trastorns d'escassetat de lisosomes.