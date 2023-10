Les meravelloses habilitats de l'aranya campana de busseig

By

L'Argyroneta aquatica, també coneguda com l'aranya campana de busseig, és una espècie única que ha cridat l'atenció de científics i enginyers de materials. Aquesta aranya desafia les lleis de la natura passant tota la seva vida sota l'aigua, tot i tenir pulmons dissenyats per respirar oxigen atmosfèric.

Un dels aspectes més fascinants de l'aranya campana de busseig és la seva capacitat per crear un enginyós dipòsit d'oxigen. El cos de l'aranya està cobert de milions de pèls minúsculs, aspres i repel·lents a l'aigua. Aquests pèls creen una capa d'aire, coneguda com a plastró, que actua com a barrera protectora entre els pulmons de l'aranya i l'aigua que l'envolta.

Els científics fa temps que estan intrigats pel potencial protector dels plastrons. Han intentat aprofitar aquesta capacitat per desenvolupar superfícies superhidrofòbiques que poden prevenir la corrosió, dissuadir el creixement bacterià i minimitzar l'adhesió d'organismes marins a diverses superfícies.

El concepte d'un plastró estable ara ha inspirat els investigadors a desenvolupar superfícies superhidrofòbiques que poden tenir una àmplia gamma d'aplicacions pràctiques. Aquestes superfícies es poden utilitzar per prevenir la corrosió d'estructures metàl·liques exposades a l'aigua o per dissuadir el creixement de bacteris en dispositius mèdics. A més, les propietats superhidrofòbiques poden reduir l'arrossegament a les superfícies que entren en contacte amb l'aigua, la qual cosa pot tenir implicacions importants en indústries com el transport i la producció d'energia.

La capacitat de l'aranya campana de busseig per viure sota l'aigua amb l'ajuda del seu plastró ha ofert valuoses idees sobre el desenvolupament de nous materials i tecnologies. En entendre els mecanismes darrere d'aquesta fascinant adaptació, els científics treballen per crear solucions innovadores que puguin millorar diversos aspectes de les nostres vides.

Definicions:

– Argyroneta aquatica: També coneguda com aranya campana de busseig, és una espècie d'aranya que pot viure tota la seva vida sota l'aigua.

– Plastró: una fina capa d'aire que actua com a barrera protectora entre els pulmons de l'aranya i l'aigua.

– Superhidrofòbic: Té una alta resistència a l'aigua i presenta propietats d'auto-neteja, baixa adherència i baixa fricció.

