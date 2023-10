Investigadors de la Universitat de Sydney desenvolupen un mètode d'imatge de super-resolució sense Super Lens

Els investigadors de la Universitat de Sydney han fet un gran avenç en la imatge de superresolució, aconseguint-ho sense necessitat d'una lent super. Aquest mètode innovador, publicat a la revista Nature Communications, té el potencial d'avenços en diversos camps, com ara la imatge mèdica i l'autenticació d'art.

Els mètodes òptics tradicionals tenen límits físics quan es tracta d'examinar de prop els objectes. Aquest límit, conegut com a límit de difracció, està determinat per la naturalesa ondulatòria de la llum. Significa que una imatge enfocada no pot ser inferior a la meitat de la longitud d'ona de la llum utilitzada per observar l'objecte.

Els intents anteriors de trencar aquest límit amb súper lents s'han vist obstaculitzats per pèrdues visuals extremes i l'opacitat de les lents. Tanmateix, els investigadors de la Universitat de Sydney van trobar una nova via per aconseguir una superlent amb pèrdues mínimes, trencant el límit de difracció gairebé quatre vegades. La clau del seu èxit va ser eliminar completament la súper lent.

La nova tècnica consisteix a col·locar la sonda de llum lluny de l'objecte i recollir informació d'alta i baixa resolució. En mesurar més lluny, la sonda no interfereix amb les dades d'alta resolució. Aquest mètode produeix una imatge veraç de l'objecte mitjançant l'amplificació selectiva d'ones de llum evanescents o desaparegudes.

Aquest avenç té implicacions en diversos camps. En el camp de la microscòpia, podria millorar la microscòpia de superresolució, donant lloc a avenços en el diagnòstic del càncer, la imatge mèdica, l'arqueologia i la medicina forense. També es podria utilitzar per determinar el contingut d'humitat en fulles amb major resolució i en tècniques avançades de microfabricació. A més, aquesta tècnica es podria aplicar per revelar capes ocultes en obres d'art, que pot ajudar a descobrir falsificacions d'art o obres ocultes.

Els investigadors van utilitzar llum a freqüència de terahertz, a la regió de l'espectre entre visible i microones, per dur a terme els seus experiments. Aquest rang de freqüències proporciona informació important sobre mostres biològiques, com ara l'estructura de proteïnes, la dinàmica d'hidratació i la imatge del càncer.

En general, aquesta tècnica permet obtenir imatges d'alta resolució mentre es manté a una distància segura de l'objecte, sense distorsionar el que s'observa. Té el potencial de revolucionar la imatge en diversos camps i pot ser d'interès per a qualsevol persona que realitzi microscòpia òptica d'alta resolució.

Referència:

Tuniz, A. i Kuhlmey, B. (2023). Imatge de terahertzs ​​de longitud de subona mitjançant superlents virtuals en el camp proper radiant. Comunicacions de la natura. DOI: 10.1038/s41467-023-41949-5