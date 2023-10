5 destinacions canadenques per veure les estrelles espectaculars

By

Durant mil·lennis, els humans han estat captivats per les estrelles i els seus secrets. Tanmateix, amb l'augment de la contaminació lumínica, la nostra visió del cel nocturn s'ha enfosquit. Per combatre-ho, la gent ara està buscant llocs amb cels més foscos per gaudir d'una millor experiència d'observació d'estrelles. Al Canadà, hi ha diverses destinacions que ofereixen vistes espectaculars de les estrelles durant tot l'any. Explorem cinc d'aquests punts d'observació d'estrelles.

El parc nacional de Jasper, a Alberta, és la seu del festival anual Jasper Dark Sky, un esdeveniment de tres caps de setmana que celebra tot l'espai. Del 13 al 29 d'octubre, els visitants podran gaudir de simfonies sota les estrelles i conferències de científics destacats. El parc en si és una reserva del cel fosc, que ofereix excel·lents oportunitats per observar les estrelles durant tot l'any.

A Smoky Lake, Alberta, podeu conèixer històries d'estrelles indígenes a Métis Crossing. Els posseïdors de coneixement comparteixen històries ancestrals de les estrelles, posant èmfasi en la seva importància en la navegació. La manca de contaminació lumínica de la regió la converteix en un lloc ideal per observar les estrelles. Per a una experiència única, podeu reservar una nit en una de les seves cúpules d'última generació per veure el cel, oferint una visió clara del cel nocturn.

Churchill, Manitoba, coneguda com la capital mundial de l'ós polar, també ofereix unes vistes impressionants de l'aurora boreal o l'aurora boreal. Amb fins a 300 nits a l'any de visibilitat, els visitants poden presenciar els impressionants remolins de color verd i morat que ballen pel cel. Els operadors turístics locals ofereixen guies experts, paquets de diversos dies i consells fotogràfics per a la millor experiència.

Per a una escapada de luxe en un desert aïllat, Trout Point Lodge a Nova Escòcia és la destinació perfecta. Envoltat per la zona salvatge de Tobeatic, el lodge és un hotel Starlight certificat, reconegut per la UNESCO. Els clients poden gaudir d'excursions guiades d'observació d'estrelles i presenciar pluges de meteorits en un dels cels més foscos d'Amèrica del Nord.

Muskoka, Ontario, coneguda per les seves cases de camp al costat del llac, acull el primer parc de cel fosc del Canadà, la reserva de cel fosc Torrance Barrens. Protegida contra la contaminació lumínica des de 1999, aquesta reserva és un lloc privilegiat per a l'observació d'estrelles i ofereix vistes sense obstacles de la Via Làctia. L'acampada està disponible durant tot l'any a les tendes d'acampada designades.

Aquestes destinacions canadenques ofereixen oportunitats increïbles per observar les estrelles, permetent als visitants connectar-se amb el cosmos i apreciar la bellesa del cel nocturn.

