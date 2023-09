L'auge de l'astroturisme: una mirada als esdeveniments i viatges astronòmics

Un estudi recent ha demostrat que a causa de la contaminació lumínica, el 80% dels nord-americans i un terç de la població mundial ja no poden veure la Via Làctia des de casa seva. Això ha despertat un interès creixent en l'astroturisme, on la gent viatja a parcs nacionals, observatoris i altres llocs de cel fosc per presenciar esdeveniments astronòmics.

Els esdeveniments astronòmics com els eclipsis solars i les pluges de meteors són el principal atractiu per als astroturistes. Els eclipsis solars es produeixen quan la lluna nova bloqueja breument el sol, sent els eclipsis totals els més espectaculars, permetent als espectadors presenciar la corona solar. També hi ha eclipsis anulars, on la lluna no cobreix tot el disc del sol, i eclipsis parcials, on només una part del disc solar està bloquejada.

Les pluges de meteorits són un altre esdeveniment popular entre els astroturistes. Aquests es produeixen quan l'òrbita de la Terra es creua amb la pols deixada per un cometa, donant lloc a una visualització d'estrelles fugaces. Les pluges de meteors més conegudes són les Perseides, Gemínides i Lírids, que reben el nom de les constel·lacions de les quals semblen emanar.

A l'hora de planificar una sortida d'astroturisme, s'han de tenir en compte diversos factors. La fase de la lluna és crucial, ja que les condicions d'observació d'estrelles són les millors durant la lluna nova quan la lluna està per sota de l'horitzó. El temps també juga un paper important, ja que els cels clars són essencials per a una visualització òptima. També és important trobar llocs de cel fosc lluny de la contaminació lumínica, que es poden identificar mitjançant mapes de contaminació lumínica com l'escala de cel fosc de Bortle.

L'astroturisme ofereix una oportunitat única perquè els entusiastes puguin presenciar de primera mà els esdeveniments celestes i connectar-se amb les meravelles de l'univers. Amb múltiples eclipsis i pluges de meteors a l'horitzó, només s'espera que l'interès per l'astroturisme creixi.

Fonts:

– Estudi: el 80% dels nord-americans i un terç de la població del planeta no poden veure la Via Làctia a causa de la contaminació lumínica

-cnn.com