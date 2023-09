SpaceX llança amb èxit 21 satèl·lits Starlink a l'òrbita

SpaceX ha llançat amb èxit un grup de 21 satèl·lits Starlink en òrbita a bord d'un coet Falcon 9. El llançament va tenir lloc a la base de la força espacial Vandenberg a Califòrnia, i el coet Falcon 9 va enlairar a les 4:48 am EDT. SpaceX va retransmetre el llançament en directe a X (anteriorment Twitter) amb una cobertura començant cinc minuts abans de l'enlairament.

Aquest llançament arriba poc després d'una altra missió Starlink des de la costa espacial de Florida, i marca el 17è vol d'una primera etapa reutilitzada del Falcon 9. Això és significatiu, ja que lliga el rècord anterior de reutilització de SpaceX.

Starlink és l'ambiciosa megaconstel·lació d'Internet de SpaceX, que actualment té més de 4,750 satèl·lits operatius a l'òrbita terrestre baixa (LEO). La companyia té plans d'expansió substancial en el futur.

La primera etapa del Falcon 9 va tornar a la Terra amb seguretat, executant un aterratge precís en una nau drone de SpaceX al mar. Aquesta primera etapa concreta del Falcon 9 ha completat ara sis llançaments i aterratges.

Aproximadament 62.5 minuts després del llançament, els 21 satèl·lits Starlink es van desplegar a les posicions designades a l'òrbita terrestre baixa (LEO).

Aquest llançament i desplegament reeixits de més satèl·lits Starlink demostra encara més el compromís de SpaceX per construir una xarxa global d'Internet. Amb cada missió reeixida, l'empresa s'acosta més al seu objectiu de proporcionar accés a Internet fiable i d'alta velocitat fins i tot a les regions més remotes del món.

Font: Space.com (URL eliminat)

Definicions:

1. Coet Falcon 9: vehicle de llançament orbital de dues etapes desenvolupat per SpaceX per al transport de càrregues útils a l'espai.

2. Satèl·lits Starlink: satèl·lits llançats per SpaceX com a part del seu pla per proporcionar cobertura d'Internet a tot el món.

3. Òrbita terrestre baixa (LEO): regió de l'espai situada aproximadament entre 160 i 2,000 quilòmetres per sobre de la superfície de la Terra.

Fonts:

Space.com (URL eliminat)