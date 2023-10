SpaceX llançarà 22 satèl·lits Starlink més a Doubleheader Spaceflight

SpaceX s'està preparant per a una doble capçalera de vols espacials mentre es prepara per llançar 22 més dels seus satèl·lits d'Internet Starlink. La primera etapa d'aquesta partida doble tindrà lloc aquesta nit, 8 d'octubre, amb un coet Falcon 9 programat per enlairar des de l'estació de la força espacial de Cap Cañaveral a les 9:06 EDT. També hi ha quatre oportunitats de còpia de seguretat disponibles per al llançament.

El llançament i la missió es poden seguir en directe a través del compte de SpaceX a X (anteriorment Twitter) i la cobertura comença cinc minuts abans de l'enlairament. Si tot va segons el previst, la primera etapa del Falcon 9 tornarà a la Terra i aterrarà verticalment a la nau espacial SpaceX A Shortfall of Gravitas uns 8.5 minuts després del llançament. Aquesta primera etapa del Falcon 9 ja ha completat 14 enlairaments i aterratges, inclòs l'enviament d'astronautes a l'Estació Espacial Internacional per a la NASA.

Aproximadament 65 minuts després del llançament, els 22 satèl·lits Starlink es desplegaran des de l'etapa superior del Falcon 9 a l'òrbita terrestre baixa. Després d'aquest llançament, hi haurà una altra missió Starlink des de la costa oest a les 3:23 am EDT. Aquests seran els llançaments orbitals 71 i 72 de l'any per a SpaceX, la majoria dedicats a expandir la megaconstel·lació Starlink.

La megaconstel·lació de Starlink consta actualment de més de 4,830 satèl·lits operatius i se centra a oferir accés a Internet a zones desateses de tot el món. SpaceX continua fent avenços en el camp de la connectivitat a Internet basada en satèl·lit i aquests propers llançaments contribueixen encara més als seus ambiciosos objectius.

Fonts:

Font: Space.com - "SpaceX llançarà 22 satèl·lits Starlink més amb un coet utilitzat aquesta nit amb rècords"