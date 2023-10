SpaceX llançarà 22 satèl·lits Starlink per a la constel·lació de satèl·lits reforçada

By

La constel·lació de satèl·lits Starlink de SpaceX està a punt de rebre una actualització significativa amb el llançament de 22 satèl·lits des de Florida. El coet Falcon 9 que transporta els 22 satèl·lits d'Internet Starlink està previst que s'enlairà el dimarts 17 d'octubre a les 5:20 ET des del Complex de llançament espacial 40 (SLC-40) a l'estació de la força espacial de Cap Cañaveral.

Aquest llançament en particular és notable perquè marca el vol número 16 per al propulsor de la primera etapa del coet. El reforç ha donat suport a missions com ara GPS III Space Vehicle 04, GPS III Space Vehicle 05, Inspiration4, Ax-1, Nilesat 301, OneWeb Launch 17, ARABSAT BADR-8 i vuit missions Starlink. Aquest impressionant historial demostra la reutilització i la fiabilitat dels coets de SpaceX.

Després de la separació d'etapes, el reforç de la primera etapa no es descartarà, sinó que tornarà a la Terra. Realitzarà un descens controlat i, finalment, aterrarà al droneship Just Read the Instructions, que estarà situat a l'oceà Atlàntic. Aquest esforç d'aterratge i recuperació és un testimoni del compromís de SpaceX amb l'exploració espacial sostenible reutilitzant components cars en lloc de descartar-los després d'un sol ús.

Per a aquells interessats a veure el desenvolupament de la missió, la cobertura en directe estarà disponible al canal oficial de YouTube de SpaceX, @SpaceX, aproximadament cinc minuts abans de l'enlairament. Això proporcionarà als espectadors un seient a la primera fila per presenciar l'enlairament del coet Falcon 9 que transporta els satèl·lits Starlink i l'aterratge posterior del propulsor al droneship a l'oceà Atlàntic.

Amb cada llançament reeixit, la constel·lació de satèl·lits Starlink de SpaceX continua expandint-se, apropant la connectivitat global a Internet d'alta velocitat un pas més a la realitat.

Fonts:

– SpaceX (Twitter: @SpaceX)