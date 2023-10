La nau espacial SpaceX apilada per a l'assaig de llançament, espera la llicència de la FAA

By

En un desenvolupament emocionant, SpaceX ha apilat amb èxit el seu darrer prototip de Starship, l'etapa superior Ship 25, a la part superior del Booster 9 a les instal·lacions de Starbase al sud de Texas. Això marca un pas important en els preparatius per al proper segon vol de prova de la nau espacial.

La nau espacial, que va fer el seu primer vol l'abril d'aquest any, és una nau espacial totalment reutilitzable dissenyada per a missions de transport de càrrega i humans a destinacions com la Lluna, Mart i més enllà. Aquest ambiciós projecte de SpaceX pretén revolucionar l'exploració espacial i fer realitat els viatges interplanetaris.

L'apilament de Ship 25 al Booster 9 és un pas crític abans que es pugui dur a terme el vol de prova. La integració reeixida d'aquests dos components acosta a SpaceX el llançament de la Starship per a la seva propera prova de vol.

Tanmateix, abans que es pugui produir el vol de prova, SpaceX primer ha d'obtenir una llicència de llançament de l'Administració Federal d'Aviació (FAA). Treballant estretament amb la FAA, SpaceX s'assegura que es compleixin totes les mesures i regulacions de seguretat necessàries per rebre la llicència.

Aquesta col·laboració entre SpaceX i la FAA posa de manifest la importància de garantir la seguretat i el compliment de les activitats de vols espacials. En col·laborar estretament, ambdues entitats s'esforcen per superar els límits de l'exploració espacial alhora que prioritzen el benestar de la tripulació, les naus espacials i el públic en general.

A mesura que continuen els preparatius per al segon vol de prova de l'Starship, l'apilament reeixit del Ship 25 al Booster 9 és una fita significativa. Apropa SpaceX un pas més a la següent fase de proves i, en definitiva, al somni de fer realitat els viatges interplanetaris.

