SpaceX apila un prototip de nau estelar abans del vol de prova

SpaceX ha completat l'apilament del seu darrer prototip de nau estelar a les seves instal·lacions de Starbase, Texas, en preparació per al segon vol de prova de la nau espacial. La companyia va compartir fotos del procés d'apilament a les xarxes socials, juntament amb la notícia que estan treballant amb l'Administració Federal d'Aviació (FAA) per obtenir una llicència de llançament.

La FAA va concloure recentment la seva investigació sobre el primer vol de prova de Starship, que va tenir lloc el 20 d'abril. Malauradament, la missió va trobar problemes i el vehicle va ser destruït intencionadament. No obstant això, Elon Musk ha afirmat que l'últim vehicle Starship està tècnicament preparat per al vol, amb èxits d'encesa de prova dels seus motors. SpaceX està esperant l'autorització de la FAA per continuar amb el llançament.

Amb una alçada de gairebé 400 peus, Starship és el coet més gran i potent mai construït. Supera la capacitat d'empenta del coet lunar Saturn V de la NASA. La nau espacial consta de dues etapes: l'etapa superior, també anomenada Starship, i la primera etapa, coneguda com a Super Heavy. Ambdós components estan dissenyats per ser totalment reutilitzables, un factor crucial per fer viable econòmicament la colonització de Mart, segons Musk.

Aquesta no és la primera vegada que SpaceX apila aquest prototip de nau espacial en particular. L'equip va completar una operació similar el mes passat. A mesura que la companyia avança amb els preparatius per al proper vol de prova, continuen treballant estretament amb la FAA per garantir un llançament exitós.

