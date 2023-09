By

SpaceX està disposat a llançar la seva missió número 200 utilitzant un propulsor prèviament volat, mentre es prepara per a la missió Starlink 6-18 des de l'estació de la força espacial de Cap Cañaveral. El coet Falcon 9 s'enlaira dissabte a la nit, amb 22 satèl·lits Starlink. Aquest llançament també marcarà el 17è vol per al propulsor de la primera etapa, que s'espera que faci un aterratge amb èxit al droneship. Només llegiu les instruccions a l'oceà Atlàntic.

Es preveu que les condicions meteorològiques per al llançament siguin favorables, amb un 95% de possibilitats de bon temps. En cas de retard de 24 hores, les possibilitats de temps favorable serien del 90%, disminuint gradualment fins al 80% durant la finestra de llançament de tres hores.

Si té èxit, aquest llançament serà la 228a recuperació exitosa de SpaceX des que va aconseguir el seu primer aterratge el desembre de 2015. La companyia ha mantingut un historial impressionant, sense perdre un impuls de la primera etapa des del febrer de 2021 i aconseguint 153 aterratges amb èxit seguits.

Aquesta missió també marcarà el llançament global número 266 de SpaceX des de la seva primera missió amb èxit el 2008. És el llançament número 67 de SpaceX aquest any, mantenint la seva posició com a actor líder en la indústria espacial. Amb un rècord de 51 llançaments des de la Costa Espacial previst aquest any, SpaceX ha estat responsable de la majoria d'ells, demostrant la seva posició dominant al mercat.

De cara al futur, SpaceX té previstes molts més llançaments de Falcon 9, inclòs el proper llançament de Falcon Heavy el 5 d'octubre. Aquesta missió estarà en col·laboració amb la NASA, ja que la sonda Psyche s'embarca en una missió de diversos anys per estudiar l'asteroide ric en metalls també anomenat Psyche.

Si bé SpaceX ha estat l'empresa principal que ha llançat des de la costa espacial aquest any, Relativity Space va deixar la seva empremta al març amb el seu coet Terran 3 imprès en 1D. A mesura que la indústria espacial continua evolucionant, SpaceX es manté a l'avantguarda de la reutilització i la innovació.

Definicions:

– Booster: un motor de coet que proporciona empenta per impulsar una nau espacial des del terra i cap a l'espai.

– Droneship: vaixell autònom utilitzat per aterrar i recuperar coets propulsors al mar.

Fonts: N/A